Прокуратура Архангельской области всерьез взялась за нетрудовую миграцию

В прокуратуре области проведено заседание координационного совещания, в котором приняли участие руководители и сотрудники региональных правоохранительных органов, аппарата прокуратуры области, горрайспецпрокуроры.

Одной из ключевых целей миграционной политики в Российской Федерации выступает противодействие незаконной миграции.

В связи с этим усилия правоохранителей направлены на создание такой миграционной ситуации, которая способствует обеспечению правопорядка и решению задач в сфере социально-экономического развития страны.

Миграционная ситуация на территории области является стабильной и контролируемой.

В 2023 г. поставлено на миграционный учет по месту жительства и пребывания 11690 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ввиду нарушений, допущенных иностранными гражданами, аннулировано 30 разрешений на временное проживание, 44 вида на жительство, 20 патентов на осуществление трудовой деятельности. Отклонено 14 заявлений о приеме в гражданство. Судами региона принято 105 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации

Координационным совещанием определены дополнительные меры, направленные на повышение эффективности межведомственного взаимодействия и результативности противодействия преступлениям, совершенным в сфере миграции, и неотвратимости наказания за криминальные посягательства.