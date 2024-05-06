В поселке Мирный Устьянского округа живет совсем немирный гражданин

В рамках расследования уголовного дела о краже из частного дома сотрудники ОМВД России «Устьянский» провели обыск в доме жителя поселка Мирный. У стражей порядка были основания полагать, что здесь могут находиться похищенные вещи.

Однако вместо разыскиваемой бытовой техники полицейские обнаружили в одном из шкафов 4 банки с порохом, незарегистрированное ружье и 81 незарегистрированный патрон для гладкоствольного охотничьего огнестрельного ружья. При этом права на ношение и хранение оружия у хозяина дома не имеется.

Боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД 69 патронов являются самоснаряженными, 66 из них пригодны к производству выстрела. Остальные боеприпасы изготовлены заводским способом.

По имеющейся информации, в 2009 году подозреваемый приобрел четыре банки пороха, гильзы, капсюли и дробь. В мае 2023 года он самостоятельно снарядил патроны и хранил их дома. Для чего мужчине понадобились патроны, сейчас выясняют полицейские.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение взрывчатых веществ) и частью 1 статьи 223 (незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, а равно незаконное изготовление боеприпасов). Санкции статьей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Уголовные дела соединены в одно производство. Ведется следствие.

Также полицейскими проводится проверка по факту незаконной продажи подозреваемому пороха и составных частей боеприпасов.