Командированный из Чувашии признался в похищении архангельской красотки

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чувашии, работающего в транспортной компании и приехавшего в областной центр в командировку. Он обвиняется по ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

По версии следствия обвиняемый 03.04.2024 в центре г. Архангельска на пересечении ул. Воскресенская и пр. Ломоносова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к ранее незнакомой девушке и под надуманным предлогом попросил помочь донести пакет с продуктами, так как у него болит спина.

Потерпевшая согласилась и проследовала с мужчиной в рядом стоящий жилой дом, где последний снимал квартиру. Девушка отказалась ехать в лифте с обвиняемым и поняла, что ее обманули. На это агрессивно настроенный мужчина, применяя физическую силу, затащил ее в кабину грузового лифта и насильно удерживал в нем.

Благодаря тому, что в указанном подъезде находится пункт полиции, действия виновного были пресечены участковым уполномоченным, который прибежал на крики потерпевшей и задержал злоумышленника.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.