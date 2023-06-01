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Северодвинский абьюзер будет 3 года расплачиваться за суровость нрава

Вступил в законную силу приговор Северодвинского городского суда Архангельской области от 22.02.2023, которым 38-летний местный житель осужден за истязание, то есть причинение психических и физических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении лица, заведомо находящегося от него в материальной зависимости (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

Установлено, что он с 14.02 по 24.04.2021 в доме 15/50 по пр. Ленина в г. Северодвинске систематически, умышленно толкал свою супругу, от чего она падала, наносил ей удары, от которых она испытывала физическую боль, оскорблял ее.

Ввиду нахождения ее в декретном отпуске, отсутствия дохода, потерпевшая была материально зависима от осужденного.

Судом за содеянное мужчине назначено 3 года принудительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

В счет компенсации морального вреда по иску потерпевшей с осужденного взыскано 200 000 руб.

Апелляционные жалобы защитника с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения, а приговор – без изменения.

 

28 июнь 11:32 | : Происшествия

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