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Организаторы подпольного казино в Коряжме отделались условным сроком

Коряжемский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал шесть участников организованной преступной группы в зависимости от роли и степени участия каждого виновными по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой).

Установлено, что с 1 сентября 2020 года по 7 июня 2023 года, жительница города Коряжмы вступила в преступный сговор, направленный на организацию и проведение незаконной деятельности в игровом клубе на территории города Коряжмы. В группу были вовлечены ещё пять человек, которые выполняли функции операторов и администраторов игорного заведения.

Приговором суда подсудимым назначено наказание от 2 лет до 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с такими же испытательными сроками.

Приговор суда в законную силу не вступил.

(фото с https://dzen.ru/a/ZRypp6GizHovRhum) 

29 май 11:42 | : Происшествия

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