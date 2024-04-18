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Зек из архангельской колонии добавил себе срок за буйство в ШИЗО

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения  приговора 26-летнему осужденному за причинение тяжкого вреда здоровью. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.321 УК РФ (угрозы применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности) и ст.319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти).

 Следствием и судом установлено, что 26 мая 2023 в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Архангельской области осужденный закрыл объектив камеры ШИЗО и повредил имущество в камере. На законные требования прекратить совершать противоправные действия, высказал угрозы применения насилия в адрес сотрудника колонии, в присутствии других осужденных оскорбил представителей власти.  

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде фигурант признал свою вину и объяснил свои действия эмоциональным возбуждением, так как его не устраивали условия содержания в камере и работы.

Приговором Исакогорского районного суда города Архангельска ему назначено наказание по совокупности преступлений и приговоров в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 

(фото с https://dzen.ru/a/Xd1uG2Qzj1z27ylQ) 

14 май 08:52 | : Происшествия

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