Имеются ввиду те несознательные граждане, кто не встал на военный учет.

Так, северодвинские военные следователи совместно с военнослужащими военной полиции провели в городе корабелов очередной рейд по выявлению лиц, вступивших в гражданство России, но пренебрегающих долгом, прописанном в Конституции.

В ходе мероприятия проверены автомастерские, оказывающие услуги шиномонтажа. Всего в ходе рейда проверено почти три десятка натурализованных граждан и мигрантов, среди которых выявлено несколько не состоящих на воинском учете граждан призывного возраста. Они препровождены в военкомат.

Всем экс-мигрантам военными следователями разъяснено их право и возможность поступить на военную службу по контракту,

а иностранцам - порядок упрощенной процедуры получения гражданства России в случае заключения в период СВО контракта о прохождении военной службы сроком один год