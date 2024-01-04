Мстительный архангелогородец может получить 5 лет за угрозы хозяйке кафе

Прокуратура Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Приморского района, обвиняемого по ч. 3 ст. 33, ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 167, а также ч. 1 ст. 119 УК РФ (покушение на организацию уничтожения имущества путем поджога, а также угрозе убийством в адрес владельца бизнеса).

Установлено, что летом прошлого года обвиняемый на фоне конфликта с владелицей кулинарии, расположенной в г. Архангельске, решил найти в сети «Интернет» людей, готовых за денежное вознаграждение совершить поджог ее заведения.

К его несчастью «предложение» выявлено сотрудниками полиции, которые по его заказу инсценировали пожар в кафе, о чем по итогу сообщили инициатору.

Сам недоброжелатель был задержан при передаче денежных средств «исполнителям» поджога.

В ходе расследования мужчину отпустили из-под домашнего ареста, однако не успокоившись, уже в декабре прошлого года, преследуя знакомую, он угрожал ей убийством у здания той же кулинарии, в связи с чем вновь был изолирован от общества по ходатайству следственного органа.

За совершенные преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Уголовное дело будет направлено в Ломоносовский районный суд г Архангельска для рассмотрения по существу.