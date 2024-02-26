Архангельская область вместе со всей Россией готовится к весеннему половодью

Ежедневный прогноз, ледокольные работы и подготовка групп реагирования – подготовку к весеннему половодью обсудили в Минприроды России с регионами.

В совещании под председательством министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова приняли участие глава Росгидромета Игорь Шумаков, руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов, представители Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Оренбургской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Республик Саха (Якутия) и Чувашия, Алтайского, Приморского и Хабаровского краёв.

Министр отметил, что на сегодняшний день специалисты Росгидромета отмечают высокие риски затопления при прохождении весеннего половодья в 15 регионах. Для оперативного реагирования уже подготовлены группы специалистов и техники.

«На базе Росводресурсов готова группировка из 880 человек личного состава и около шестисот единиц специальной техники, в том числе плавсредств для реагирования на паводковую ситуацию. В готовности силы и средства функциональной подсистемы РСЧС: 882 человека личного состава, 589 единиц спецтехники, 137 плавсредств и девять беспилотных летательных аппаратов. Работают 28 межведомственных групп по регулированию режимов работы крупнейших водохранилищ страны», – заявил Александр Козлов.

Росгидромет подготовил прогноз об ожидаемом характере весеннего половодья, включая предварительный прогноз притока воды в крупные водохранилища во втором квартале. По решению министра с прошлого года в документе указываются не только водные объекты, но и населённые пункты с высокой вероятностью затопления. Специалисты обновляют документ ежедневно и направляют во все заинтересованные органы власти вплоть до муниципалитетов.

«В бассейнах рек европейской части России накопленные за зиму запасы снега в основном превышают средние многолетние значения. В бассейнах Волги запасы воды в снеге в среднем превысили норму на 24%. Надо отметить, что в Московском регионе значения снежных запасов в этом году по отношению к норме наибольшие по сравнению с остальными регионами. Также повышенные запасы в снеге зарегистрированы на юге Уральского и Сибирского федеральных округов, в Дальневосточном федерльном округе – южных районах Приамурья, центральных районах Приморского края, а также на юге Сахалинской области», – рассказал глава Росгидромета Игорь Шумаков.

Кроме того, Росводресурсы планово освобождают крупнейшие водохранилища, обеспечивая нужную ёмкость для приёма большой воды, запланированы превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда на затороопасных участках рек.

«Комплексную подготовку к половодью традиционно начинаем еще до вскрытия рек, в первую очередь – на крупных водохранилищах. Их ёмкости освобождались с начала зимнего периода для срезки пиков весеннего паводка. Также в преддверии половодья 2024 года совместно с субъектами страны определили 22 речных участка, где необходима профилактика ледовых заторов. Ледокольные и ледорезные работы пройдут на руслах общей протяженностью 1200 километров. Техника уже работает в Вологодской области на реках Северная Двина и Сухона, а также в Пермском крае. Такие же мероприятия запланированы в Архангельской области, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Саха», – рассказал руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

Глава Минприроды России подчеркнул, что снизить ущерб от затоплений помогает ещё одно важное направление работы – строительство и ремонт гидроинженерных сооружений.

«В прошлом году введено в эксплуатацию 17 дамб и капитально отремонтировано 57 гидротехнических сооружений. В этом году в эксплуатацию введены уже две новые дамбы, будут профинансированы работы для 73 ГТС в 20 регионах, из них 42 восстановят до конца года», – сообщил Александр Козлов.

Более 250 тысяч человек, проживающих на территориях, подверженных затоплениям, удалось обезопасить за три года реализации федерального проекта «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений», который входит в государственную программу «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Общая протяжённость построенных и реконструированных дамб и берегоукреплений на уязвимых с точки зрения затоплений территориях России превысила 50 километров.