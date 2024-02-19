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Страшная история смерти крохи из-за ореха в Плесецком округе дошла до суда

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 30-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствием установлено, что 3 января 2024 года вечером в поселке Обозерский обвиняемый, находясь в гостях в состоянии алкогольного опьянения, разрешил полуторагодовалому сыну взять часть очищенного грецкого ореха, которую ребенок проглотил, после чего почувствовал себя плохо. Обвиняемый вернулся с сыном домой, где по инициативе матери ребенка, у которого ухудшилось самочувствие, вызвали скорую медицинскую помощь. Малолетний пострадавший скончался по пути следования в медицинское учреждение от асфиксии в результате перекрытия дыхательных путей.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Следственное управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности несовершеннолетних. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.

21 март 11:40 | : Происшествия

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