В Архангельской области грецкий орех стал причиной смерти ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, 3 января 2024 года житель поселка Обозерский, находясь в гостях в состоянии алкогольного опьянения, разрешил полуторогодовалому сыну взять часть грецкого ореха, которую ребенок проглотил, после чего почувствовал себя плохо. Несмотря на ухудшение самочувствия, глава семьи вызвал скорую медицинскую помощь лишь когда они с сыном вернулись домой. Малолетний пострадавший скончался по пути следования в медицинское учреждение от асфиксии в результате перекрытия дыхательных путей.

В настоящее время следственным отделом по ЗАТО г.Мирный следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину.

Следственное управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности несовершеннолетних. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.