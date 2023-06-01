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Архангельская овчарка Страйк задержала бесстыдную воровку

30 июля в полицию города Архангельска поступило заявление о совершении грабежа. Мать 27-летнего мужчины-инвалида сообщила, что к ее сыну во дворе дома, расположенного по проспекту Советских Космонавтов, подошла незнакомая женщина и попросила у него телефон, чтобы осуществить звонок. Молодой человек передал смартфон, после чего злоумышленница скрылась. Очевидцы пытались догнать женщину и убедить ее вернуть имущество, однако она не отреагировала на призывы граждан.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа и младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы  УМВД России по Архангельской области старший прапорщик полиции Артем Родионов со служебно-розыскной собакой. По запаховому следу овчарка Страйк перевела стражей порядка через дорогу в соседний двор, где подозреваемая была обнаружена и задержана. Ей оказалась нигде не работающая, ранее неоднократно судимая 35-летняя архангелогородка.

Похищенный телефон изъят и вскоре будет возвращен владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется дознание.

01 август 13:13 | : Происшествия

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