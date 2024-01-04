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Житель Мирного скончался на лестничной площадке от ношевых ранений

Прокурором ЗАТО г. Мирный утверждено обвинительное заключение               по уголовному делу  в отношении ранее судимого 28-летнего жителя г. Мирного, обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Установлено, что обвиняемый ночью 30.12.2023, находясь в квартире своего знакомого, в ходе конфликта нанес мужчине ножом не менее 15 ударов по различным частям тела, причинив колото-резаное ранение груди с повреждением сердца. 

Перед наступлением смерти потерпевший смог самостоятельно уйти с места происшествия и добраться до подъезда своего дома, однако самостоятельно подняться по лестнице не смог. На лестничной клетке скончался.

Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти и отбывал условный срок лишения свободы.

С учетом изложенного, судом ему может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Мирнинский городской суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://nvkz-tub.ru) 

06 март 12:52 | : Происшествия

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