В Архангельской области в результате падения с чердака погиб мужчина

3 февраля 2024 года при проведении ремонтных работ крыши здания в одной из деревень Каргопольского района в результате обрушения листа профнастила с чердачного помещения упал на бревна 61-летний владелец сооружения. Через несколько дней пострадавший скончался в медицинском учреждении в результате полученной при падении травмы живота. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Как показывает практика, холодное время года является травмоопасным периодом для детей и взрослых. В связи с этим, в целях профилактики и предотвращения возможного травмирования и гибели людей в зимний период, Следственное управление настоятельно рекомендует жителям региона обратить самое пристальное внимание на соблюдение правил поведения для обеспечения безопасности.