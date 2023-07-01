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Насильник и убийца из Архангельской области предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего жителя Ленского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием). 

 Напомним, что 14 июня 2023 года днем в деревянном строении на территории заброшенной пилорамы у села Козьмино Ленского района обнаружено тело 20-летней местной жительницы с травмами головы, которую последний раз видели накануне вечером. В ходе следственно-оперативных действий, проведенных следователями и следователями-криминалистами регионального Следственного управления СК России совместно с сотрудниками ОМВД России по Ленскому району и УМВД России по Архангельской области, по подозрению в совершении преступления задержан 40-летний местный житель.

 Следствием установлено, что 13 июня 2023 года вечером обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице в селе Козьмино встретил 20-летнюю местную жительницу и, подавив волю к сопротивлению, завел ее в заброшенное деревянное строение и изнасиловал. Затем потребовал никому не сообщать о совершенном преступлении. Поучив отказ, повалил девушку на пол и нанес ей несколько ударов деревянным предметом по голове. От полученной травмы головы пострадавшая скончалась на месте преступления. 

 В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что на улице встретил потерпевшую, завел ее в деревянное строение и изнасиловал. Девушка заявила, что расскажет об изнасиловании, поэтому между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого он ударил ее несколько раз фрагментом доски по голове, надеясь, что она потеряет память,  и покинул место преступления.

 Суд удовлетворил ходатайство следователя и на период следствия избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в Архангельский областной  суд  для рассмотрения по существу.

 Следствие вел первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

30 август 08:51 | : Происшествия

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