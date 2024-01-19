Погранцы пресекли доставку в Архангельскую область браконьерской рыбы

Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району совместно с УФСБ России по Республике Коми в ходе проведения мероприятий с привлечением сотрудников Управления Росгвардии по Республике Коми на территории города Воркуты пресечен незаконный оборот водных биологических ресурсов, добытых в нарушение российского законодательства. Выявленная продукция также не имела необходимых маркировок, ветеринарных сопроводительных документов и предназначалась для поставок в города Республики Коми, Архангельской и Кировской области.

В результате проведенных мероприятий изъято более 3,7 тонн водных биологических ресурсов различного видового состава. «Меню» браконьеров: 23 556 экземпляров наваги и 2 930 штук чира.

Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, превысил 13,9 миллионов рублей.

Пограничным управлением проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, предусмотренного частью 4 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.