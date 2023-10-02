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Сотрудники"Онежского Поморья" помогли спастись рыбакам, тонувшим в Унской губе

Вчера утром, 22 ноября, двое рыбаков из Архангельска чуть не утонули на Унской губе в районе мыса Боец.

Любители рыбной ловли отправились в путешествие на мотобуксировщике в тёмное время суток и попали на тонкий лёд. Транспорт вместе с рыбаками ушёл под воду. К счастью, архангелогородцам удалось выбраться на лёд и добраться до избушки, где им помогли другие рыбаки. Дальше попутчики довезли их до ближайшего населённого пункта и им помогли сотрудники национального Парка «Онежское Поморье» — отогрели и напоили чаем.

Вечером того же дня удалось вытащить мотобуксировщик из воды. Однако при транспортировке до берега он провалился под лёд ещё раз. Спасти средство передвижения удалось только с третьей попытки.

Друзья, лёд на водоёмах Архангельской области сейчас только начал формироваться — и выходить на него, а тем более выезжать на транспорте, опасно для жизни! Будьте внимательны и не рискуйте собой и своими близкими!

 

23 ноябрь 12:07 | : Происшествия

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