Архангельские пожарные спасли Дом культуры от условного возгорания

14 ноября были проведены учения по отработке действий с случае пожара в здании Дома культуры в посёлке Лайский Док Приморского района.

По легенде учений, сотрудник библиотеки заметила густой дым, идущий из-под кровли здания. По номеру 101 библиотекарь вызывала пожарную охрану, организовала эвакуацию людей, встретила пожарные подразделения.

На место прибыли подразделения пожарных частей № 71 и № 75 Агентства ГПС и ГЗ. Библиотекарь доложила пожарным, что в здании остались два человека: один в комнате за сценой, а второй в подвальном помещении. Звено газодымозащитной службы в ходе боевой разведки обнаружило пострадавшего и эвакуировало его на свежий воздух для проведения сердечно-лёгочной реанимации.

Прибывшая пожарно-спасательная часть № 5 приступила к поиску в подвале второго пострадавшего. Второй пострадавший, как выяснилось впоследствии, эвакуировался из здания самостоятельно.

В то же время огнеборцы приступили к тушению пожара. Для пополнения запасов воды автоцистерны устанавливали на пожарный гидрант и ближайший водоём.

Также по легенде учений, в ходе тушения пожара один из огнеборцев потерял сознание и был эвакуирован из здания товарищами.

«На данном объекте учения проводим первый раз, это район выезда 71-й пожарной части. Цели учений достигнуты. Ошибки учтены и будут отработаны», — рассказал заместитель начальника Отряда государственной противопожарной службы № 20 Сергей Кузнецов.

Новый Дом культуры в приморском посёлке Лайский Док открылся в начале 2023 года.