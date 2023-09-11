Шекспировские страсти разгорелись на банальной архангельской пьянке

10 октября 2023 года вечером в помещении в здании на улице Воронина в городе Архангельске обнаружено тело 23-летней женщины со следами побоев и с признаками удушения. В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что ее смерть наступила в результате механической асфиксии (удавления). По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан 38-летний мужчина, с которым потерпевшая познакомилась накануне и вместе употребляла спиртные напитки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.