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Житель Архангельска пытался подорвать здание на улице Революции

Прокуратурой г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении  в отношении жителя областного центра, обвиняемого по ч.1 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывных устройств).

Установлено, что обвиняемый 22 сентября 2022 года, получил от иного неустановленного лица взрывное устройство, относящееся к категории боеприпасов, которое в течение дня  перевозил в своем автомобиле по территории  г. Архангельска, после чего вечером произвел его подрыв в помещении заброшенного здания, расположенного возле дома № 2 корпус 2 по улице Революции в г. Архангельске. 

Кроме того, подрывом взрывного устройства обвиняемый причинил находившемуся в здании гражданину телесные повреждения, которые расцениваются как легкий вред здоровью. По данному факту проводится дополнительная проверка.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд                                         г. Архангельска для рассмотрения по существу.

 

25 май 14:44 | : Происшествия

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