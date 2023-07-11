Житель Архангельска отправился надолго в зону за убийство 20-летней давности

Вступил в законную силу приговор Соломбальского районного суда г. Архангельска от 09.06.2023, которым 45-летний житель г. Архангельска признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору (п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и ему назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что с 23 час. 00 мин. 01.05.2002 до 02 час. 00 мин. 02.05.2002 находящиеся между домов 16 и 18 по ул. Маслова в г. Архангельске в состоянии алкогольного опьянения осужденный и его знакомый в ходе конфликта с бывшим участковым уполномоченным милиции повалили последнего на землю и каждый нанес не менее 10 ударов ногами в обуви в область головы и тела потерпевшего и не менее 3 раз прыгнул на него, причинив несовместимые с жизнью травмы, после чего отнесли тело на берег Маймаксанского рукава реки Северная Двина и утопили.

Апелляционную жалобу осужденного и его защитника с доводами о непричастности первого к совершенному преступлению судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

В отношении второго соучастника уголовное дело прекращено в связи с его смертью в 2022 году.

Ранее в 2002 году по этому уголовному делу за убийство привлекались другие лица, но были оправданы за непричастностью.