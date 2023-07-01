В Мезени выявили пожилого участника экстремистской организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя города Мезени, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282 УК РФ (публичные действия, направленные на возбуждение в обществе ненависти и вражды по принадлежности к социальной группе) и ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности запрещенной экстремистской организации).

По версии следствия, пользователь сети Интернет, являясь участником экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации, разместил в публичных группах в социальной сети комментарии, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам принадлежности к социальным группам, объединённым профессиональными и служебными навыками.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области.

Ранее подозреваемый привлекался к административной ответственности за размещение материалов, содержащих признаки возбуждения ненависти и вражды, и в течение года продолжил размещать экстремистские материалы. В ходе обыска по месту его жительства изъята экстремистская литература.

Дело принято к производству Приморским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.