Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Некто И. пытался обеспечить котласскую колонию мобильной связью

На территории, прилегающей к исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас), был задержан гражданин И. с запрещенными к использованию осужденными предметами. 

Около внешней запретной зоны режимного учреждения сотрудниками дежурной смены был замечен мужчина. Выдвинувшимся нарядом от ИК-4 гражданин был задержан. При нем находился сверток с двумя сотовыми телефонами и SIM-картами. В отношении задержанного был составлен протокол  об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ. Все материалы уже направлены  для принятия решения.

С начала года за подобное правонарушение сотрудниками исправительных учреждений УФСИН России по Архангельской области задержано 16 человек, из них 13 привлечено к административной ответственности. Стоит напомнить, что сегодня в Госдуме рассматривается законопроект об  увеличении штрафа до 50 тысяч рублей. 

 

17 август 12:47 | : Происшествия

Главные новости


В выходные по Германии. Замок Кохем
Вселенная Баха. Бранденбургские концерты…

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (190)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20