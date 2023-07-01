Некто И. пытался обеспечить котласскую колонию мобильной связью

На территории, прилегающей к исправительной колонии №4 УФСИН России по Архангельской области (г. Котлас), был задержан гражданин И. с запрещенными к использованию осужденными предметами.

Около внешней запретной зоны режимного учреждения сотрудниками дежурной смены был замечен мужчина. Выдвинувшимся нарядом от ИК-4 гражданин был задержан. При нем находился сверток с двумя сотовыми телефонами и SIM-картами. В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ. Все материалы уже направлены для принятия решения.

С начала года за подобное правонарушение сотрудниками исправительных учреждений УФСИН России по Архангельской области задержано 16 человек, из них 13 привлечено к административной ответственности. Стоит напомнить, что сегодня в Госдуме рассматривается законопроект об увеличении штрафа до 50 тысяч рублей.