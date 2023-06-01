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В Котласе под колесами "Лады" погиб 50-летний мотоциклист

4 августа в 15:45 в городе Котласе на 427-ом километре автодороги "Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово" произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем «Лада», двигаясь в сторону поселка Приводино, при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу мотоциклу «Хонда», в результате чего произошло столкновение транспортных средств. От полученных в дорожной аварии травм 50-летний водитель мотоцикла скончался в автомобиле «скорой помощи». 43-летняя женщина – пассажир мотоцикла – госпитализирована.

Сотрудники Госавтоинспекции и следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

05 август 08:20 | : Происшествия

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