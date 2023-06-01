Архангелогородец утонул в реке Маймакса из-за приступа хронического заболевания

Вчера сотрудник управления Росгвардии, следуя на моторной лодке на рыбалку в реке Маймакса в районе порта Экономия, обнаружил тело 28-летнего жителя областного центра, которой 29 июля 2023 года ушел купаться и утонул при очевидных обстоятельствах.

По предварительным данным, погибший имел хроническое заболевание, которое стало причиной приступа во время купания в реке. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.