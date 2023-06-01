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В реке Долгая щель нашли тело утонувшего мужчины - любителя спиртного

Вчера водолазами ГИМС в реке Долгая щель обнаружено тело 44-летнего разыскиваемого, личные вещи которого были обнаружены 30 июля текущего года на берегу водоема. По предварительным данным, мужчина утонул во время купания в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.

02 август 11:10 | : Происшествия

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