Директор детсада "Умка" из Вельска оштрафована за разбитую голову ребенка

Вступил в законную силу приговор Вельского районного суда от 17.05.2023, которым директор МБДОУ «Детский сад № 1 «Умка» признана виновной в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Как установлено судом, в связи с ненадлежащим осуществлением должностных обязанностей директором детского сада по созданию безопасных условий пребывания детей в образовательном учреждении в г. Вельске в июле 2022 г. на трехлетнего воспитанника в игровой комнате упал стеллаж с книгами, который, несмотря на его высоту, превышающую рост детей, не был прикреплен надлежащих образом к стене. Ребенку причинены телесные повреждения в области головы, расценивающиеся как легкий вред здоровью.

Вину в совершении преступления осужденная не признала.

Судом виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб.

Апелляционная жалоба защитника с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.