В Вельском районе заведено уголовное дело на директора детсада

Прокурором Вельского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МБДОУ «Детский сад № 1 «Умка». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Уголовное дело возбуждено в сентябре текущего года по материалам прокурорской проверки, проведенной по факту причинения травмы ребенку в детском саду, в ходе которой вскрыты нарушения законодательства об образовании в дошкольном учреждении.
Следствием установлено, что в связи с ненадлежащим осуществлением должностных обязанностей сотрудниками МБДОУ «Детский сад № 1 «Умка», 12.07.2022 на несовершеннолетнего 4-летнего воспитанника во время образовательного процесса упал стеллаж с книгами. Ребенку причинены телесные повреждения, которые расцениваются как легкий вред здоровью.
Из материалов уголовного дела следует, что стеллаж для книг не был зафиксирован надлежащим образом несмотря на его высоту, превышающую рост детей, а также имел острые выступающие части и края, то есть являлся не безопасным для детей, пребывающих в помещении.
Вину в совершении преступлений обвиняемая не признала.
Санкцией ч. 1 ст. 293 УК РФ предусмотрено наказание, в том числе в виде принудительных работ сроком до 1 года.
Уголовное дело направлено в Вельский районный суд для рассмотрения по существу.