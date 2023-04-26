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В Приморском округе при разборе ДТП обнаружены наркотики

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России «Приморский» выехали на сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» с участием автомобиля «Kia» и грузовика «Газон Некст».

Во время работы на месте происшествия, в салоне иномарки, которой управляла 45-летняя женщина-водитель, были обнаружены подозрительные свертки, о чем сотрудники Госавтоинспекции сразу же сообщили в дежурную часть.

Прибывшая следственно-оперативная группа изъяла из сумки нигде не работающей жительницы Всеволожского района Ленинградской области два полиэтиленовых пакета с веществом серого цвета общей массой порядка двух килограммов. При личном досмотре в кармане джинс злоумышленницы был обнаружен пакет с веществом белого цвета массой свыше 2,5 граммов, а в салоне автомобиля – семь стеклянных трубок для употребления наркотических средств.

Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Архангельской области изъятое признано наркотическими средствами в особо крупном размере.

 

29 май 13:19 | : Происшествия

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