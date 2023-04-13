Под Вельском в автоаварии погиб незаконопослушный мужчина

В ОМВД России по Вельскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. По предварительной информации, 18 мая 2023 года около 16.30 на 28-ом километре автодороги «Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож» водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем «Renault», совершил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия.

Установлено, что ранее мужчина был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.