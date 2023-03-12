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Житель села Ломоносово жестоко избил соседку за пачку печенья

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 50-летнего жителя Холмогорского района в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, совершенное с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего). 

 Следствием установлено, что 9 июля 2022 года вечером  при входе в частный дом в селе Ломоносово Холмогорского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заподозрив 64-летнюю местную жительницу в хищении  его продуктов питания, желая причинить ей особые мучения и страдания, требовал признаться в краже и причинил женщине переломы конечностей, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью.

 В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что обнаружил пропажу продуктов питания, заподозрил знакомую, которая была у него дома и взяла без разрешения печенье. В процессе выяснения отношений с силой поочередно надавил ей на локтевые суставы и колено, желая причинить боль, чтобы она призналась в краже. На следующий день узнал, что потерпевшую с переломами госпитализировали в больницу, а пропавшие продукты он обнаружил у себя дома. 

 Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

12 апрель 08:57 | : Происшествия

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