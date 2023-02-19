Полиция Архангельска просит помощи в установлении личности неизвестного

11 июля 2022 года в подвале дома № 68 корпус 1 по улице Урицкого в городе Архангельске обнаружены скелетированные останки неустановленного мужчины, изъяты предметы его одежды и реконструировано его лицо (на фото).

Органом предварительного следствия установлено, что останки пролежали в подвале от 1 года до 3 лет, наиболее вероятно возраст мужчины составлял около 65 лет, рост 157–169 см, у него при жизни имели место перелом костей носа и правой скуловой дуги.

Правоохранительные органы просят граждан, располагающих какой-либо информацией о личности мужчины, обратиться в следственный отдел по Ломоносовскому округу города Архангельска Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО по номеру телефона: (8182) 68-13-57, либо в отдел полиции: (8182)63-22-94, 63-22-33, 112.



