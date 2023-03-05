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Подростки из Котласа стали промышлять разбоем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении двоих 15-летних жителей Котласского района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия). 

По версии следствия, 21 марта 2023 года вечером у гаражей по улице Болтинское шоссе в городе Котласе несовершеннолетние подозреваемые, действуя согласно ранее разработанному плану, напали на 15-летнего юношу. Подростки потребовали передать им денежные средства, угрожая при этом сигнальным пистолетом (сигнальным пусковым устройством), направляя его на потерпевшего и произведя выстрел в землю. Один из подозреваемых удерживал юношу, второй забрал из его личных вещей 23 тысячи рублей, после чего подростки скрылись с места преступления.

Потерпевший сразу же обратился в органы полиции, что позволило сотрудникам патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержать несовершеннолетних подозреваемых.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Изъято сигнальное пусковое устройство. В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие его совершению. 

В ходе допросов подозреваемые признали свою вину и пояснили следователю, что узнали от знакомых, что потерпевший ищет для покупки питбайк (мотоцикл). Они с фэйкового аккаунта списались с ним в социальной сети и пригласили на сделку к гаражам, полагая, что юноша  придет с денежными средствами. На встречу взяли сигнальный пистолет, которые использовали  для устрашения, чтобы забрать деньги.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

23 март 08:54 | : Происшествия

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