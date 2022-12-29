Две архангельские девчушки пытались заработать на наркотиках

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению двоих 16-летних жительниц областного центра в совершении преступлений, предусмотренных ч.1,3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение и приготовление к незаконному сбыту наркотического средства, совершенных с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

По версии следствия, в октябре 2022 года несовершеннолетние обвиняемые через сеть Интернет договорились с неустановленным лицом о сбыте наркотиков на территории города Архангельска, которые они планировали размещать в оборудованных тайниках, предоставляя информацию о их месте расположения заинтересованному лицу. Получив сведения о «закладке» с синтетическим наркотиком общей массой не менее 17,73 граммов, предназначенной для сбыта бесконтактным способом, обвиняемые разместили часть свёртков в тайниках, при этом еще одну партию наркотика массой 10,35 граммов они приготовили для последующего сбыта. Реализовать преступный умысел, направленный на сбыт наркотика, несовершеннолетние не смогли, так как их действия пресекли сотрудники полиции.

В ходе допроса обвиняемые дали признательные показания и пояснили следователю, что решили таким способом заработать.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствие вел следственный отдел по округу Варавино-Фактория города Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (8182) 20-35-46, через интернет-приемную Следственного управления, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1, либо через официальный аккаунт Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/arhslk).