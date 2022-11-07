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В Северодвинске появились серийные поджигатели мусорных контейнеров

Первый пластиковый контейнер для сбора мусора в городе Северодвинск загорелся 14 января в 02:06 на улице Орджоникидзе, 16.

Буквально через двенадцать минут полыхнул контейнер на Орджоникидзе, 13.

А еще через шесть минут вспыхнула мусорка на Труда, 20. Пожарно-спасательному расчёту оставалось лишь следовать за огнями.

 Во всех трех случаях пластиковые баки оказались повреждены пламенем, сообщает пресс-служба МЧС по Архангельской области. Судя по карте города, эти пожары в Северодвинске были ориентированы строго с юго-запада на северо-восток, в микрорайоне Нового города. Как будто неизвестные бежали и сознательно поджигали один бак за другим.

15 январь 08:51 | : Происшествия

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