В Северодвинске появились серийные поджигатели мусорных контейнеров

Первый пластиковый контейнер для сбора мусора в городе Северодвинск загорелся 14 января в 02:06 на улице Орджоникидзе, 16.
Буквально через двенадцать минут полыхнул контейнер на Орджоникидзе, 13.
А еще через шесть минут вспыхнула мусорка на Труда, 20. Пожарно-спасательному расчёту оставалось лишь следовать за огнями.
Во всех трех случаях пластиковые баки оказались повреждены пламенем, сообщает пресс-служба МЧС по Архангельской области. Судя по карте города, эти пожары в Северодвинске были ориентированы строго с юго-запада на северо-восток, в микрорайоне Нового города. Как будто неизвестные бежали и сознательно поджигали один бак за другим.