Попытка убийства на улице Химиков в Архангельске дошла до суда

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу 54-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 25 августа 2022 года днем у дома по улице Химиков в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений к 39-летнему местному жителю нанес тому не менее двух ударов кухонным ножом в область груди, причинив телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. Благодаря вмешательству очевидцев преступления и своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив.
В ходе допроса подследственный пояснил следователю, что вышел из дома с ножом после звонка сожительницы с просьбой спуститься для разговора. Он понял, что она рассказала знакомым, которые находились у подъезда, что он якобы нанес ей побои. Потерпевший предъявил ему претензии и ударил рукой по лицу. Дальнейшие события не помнит.
Вместе с тем, допрошенные свидетели по делу и потерпевший дали изобличающие подследственного в покушении на убийство показания.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.