Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Попытка убийства на улице Химиков в Архангельске дошла до суда

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за кражу 54-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием установлено, что 25 августа 2022 года днем у дома по улице Химиков в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  на почве личных неприязненных отношений к 39-летнему местному жителю нанес тому не менее двух ударов кухонным ножом в область груди, причинив телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.  Благодаря вмешательству очевидцев преступления и своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший остался жив. 

В ходе допроса подследственный пояснил следователю, что вышел из дома с ножом после звонка сожительницы с просьбой спуститься для разговора. Он понял, что она рассказала знакомым, которые находились у подъезда, что он якобы нанес ей побои. Потерпевший предъявил ему претензии и  ударил рукой по лицу. Дальнейшие события не помнит.

Вместе с тем, допрошенные свидетели по делу и потерпевший дали изобличающие подследственного в покушении на убийство показания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

12 декабрь 08:47 | : Происшествия

Главные новости


От Ильича до сессии. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Спартак Резицкий: «Я всего лишь сказал спасибо отцу»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2022 (146)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20