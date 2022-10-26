Житель Устьянского района неудачно пытался скрыть убийство

Устьянским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.316 УК РФ (укрывательство преступлений).
Установлено, что знакомый подсудимого совершил убийство мужчины обухом топора. После чего, желая избежать ответственности за содеянное, предложил подсудимому скрыть следы преступления. Из дружеских побуждений в ночное время 05.03.2022 он помог преступнику обмотать труп укрывным материалом и бельевой веревкой, перенести на поветь дома и спрятать под досками и бытовым мусором.
В последующем, подсудимый вернулся в жилое помещение дома, откуда помог вынести половую дорожку со следами крови, заменив ее на другую, а также смыть следы крови с пола.
Указанные обстоятельства выяснились в ходе расследования уголовного дела по факту убийства.
В ходе предварительного следствия подсудимый вину признал полностью, сообщив, что добровольно помог сокрыть следы совершенного убийства.
Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.
Приговор суда в законную силу вступил.