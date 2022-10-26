Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Устьянского района неудачно пытался скрыть убийство

Устьянским районным судом вынесен приговор по уголовному делу  в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.316 УК РФ (укрывательство преступлений). 

Установлено, что знакомый подсудимого совершил убийство мужчины обухом топора. После чего, желая избежать ответственности за содеянное, предложил подсудимому скрыть следы преступления. Из дружеских побуждений в ночное время 05.03.2022 он помог преступнику обмотать труп укрывным материалом и бельевой веревкой, перенести на поветь дома и спрятать  под досками и бытовым мусором. 

В последующем, подсудимый вернулся в жилое помещение дома, откуда помог вынести половую дорожку со следами крови, заменив ее на другую, а также смыть следы крови с пола. 

Указанные обстоятельства выяснились в ходе расследования уголовного дела по факту убийства.

В ходе предварительного следствия подсудимый вину признал полностью, сообщив, что добровольно помог сокрыть следы совершенного убийства. 

Мужчине  назначено наказание в виде штрафа в размере 25 000 рублей.

Приговор суда в законную силу вступил.

28 ноябрь 12:54 | : Происшествия

Главные новости


Курс на бюджет. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Родной донос. Архангельская история

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2022 (326)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (304)
Август 2022 (381)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)


Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20