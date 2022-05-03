В Архангельской области задержана троица разнополых вымогателей

В Северодвинске и Архангельске сотрудниками уголовного розыска задержаны трое местных жителей в возрасте от 19 до 23 лет, в том числе одна женщина, подозреваемые в вымогательстве.
Преступление было совершено в конце апреля этого года. Тогда в больницу Северодвинска с множественными ушибами был доставлен 22-летний местный житель. Добраться до лечебного учреждения молодому человеку помогли прохожие, которые нашли его связанным и лежащим на земле в лесном массиве за городом.
Впоследствии было установлено, что в дневное время в подъезде дома, расположенного на улице Советской, к потерпевшему подошли несколько незнакомых людей и начали его избивать, после чего надели на голову мешок, связали и вывезли на автомобиле в лесополосу за пределы города. Здесь незнакомцы, угрожая бейсбольными битами, потребовали от северодвинца передать им 25 тысяч рублей.
Молодой человек объяснил, что не располагает такой суммой. Тогда злоумышленники нанесли ему ещё несколько ударов и скрылись, оставив потерпевшего в лесу.
Следственным отделом при ОМВД России по городу Северодвинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.
При проведении обысковых мероприятий у злоумышленников изъяты две бейсбольные биты, балаклавы, газовый пистолет и перочинный нож. В настоящее время один из фигурантов заключён под стражу, второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, а женщине избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.