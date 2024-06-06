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Интерес архангелогородцев к цифровому рублю носит половинчатый характер

Пока только каждый пятый архангелогородец знает в подробностях о цифровом рубле, а каждый четвертый впервые услышал от корреспондентов о новой разновидности российской валюты. 

Цифровой рубль — электронная валюта, которая сейчас находится в разработке ЦБ. По словам регулятора, его начнут массово вводить в 2025 году, после завершения пилотного проекта. Это третья форма национальной валюты, наряду с наличными и безналичными рублями, которая является абсолютно легальным средством платежа в России. 

 Сейчас только 21% знает в деталях о новой разновидности российской валюты, еще 54% что-то слышали. Каждый четвертый о цифровом рубле узнал впервые. Мужчины более осведомлены о цифровом рубле: 25% из них заявляют, что знают все характеристики нового платежного средства, а среди женщин таких — только 17%.

 Северяне с доходами от 100 тыс. руб. чаще тех, кто зарабатывает меньше, знают о цифровом рубле в подробностях. Также лучше остальных разобрались в нюансах более зрелые граждане (от 45 лет).

 

10 август 08:00 | : Экономика

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