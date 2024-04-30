Родители из Поморья могут быть недовольны выбором профессии своих детей

Каждый восьмой родитель недоволен тем, где и кем работает его ребенок.

К счастью, большинство родителей из Архангельской области (по 63% отцов и матерей) довольно местом работы своих взрослых детей. Рассказывая об этом, каждый пятый отметил, что ребенок достойно зарабатывает. Для 18% опрошенных важнее всего, что работа ребенку нравится.

В топ-3 критериев, по которым отцы и матери признают работодателей детей хорошими, также входит стабильность компании (15%). Родители довольны, когда у ребенка есть перспективы карьерного роста и профессионального развития (12%), когда он реализует свой потенциал (7%), когда его уважает руководство, коллеги и клиенты (6%). 8% опрошенных наибольшую радость приносит тот факт, что ребенок стал самостоятельным и не нуждается в финансовой поддержке.



Впрочем, некоторые критерии работы детей родители оценивают неоднозначно. Взять, к примеру, удаленку: 2% родителей довольны тем, что их дети трудятся дистанционно, но есть и те, кому работа детей из дома не нравится: «Ограничение социальных связей, замкнутость».



В целом же 14% мужчин и 11% женщин критикуют место работы своих детей. Чаще всего из-за маленькой зарплаты — ей недоволен каждый третий. Родителям может не нравиться работа не по специальности (14%), работа с неудобным графиком (12%) и высокой нагрузкой (11%). 8% обеспокоены тем фактом, что ребенок не реализует свой потенциал в труде.

(фото с https://1prof.by)