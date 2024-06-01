50 лет после ядерной войны. Размышления архангельского обывателя

Первыми сломались те, кто верил, что скоро все закончится.

Потом - те, кто не верил, что это когда-то закончится.

Выжили те, кто сфокусировался на своих делах, без ожиданий того, что ещё может случиться.

("Скажи жизни: "Да!", Виктор Франкл, Австрийский психолог)

Возвращаюсь на неделе домой, еду по улице Розы Шаниной на мост (мы живем за городом). Вечер, тепло, ярко светит солнце, а на встречу попадается «стайка» ребят-подростков лет 16-17, мирно и спокойно. Идут, весело о чём-то переговариваются, наверное, об том, что им кажется важным и «крутым». Счастливое время, вся жизнь впереди.

Вот так, наверное, было и в 1941 году в Архангельске. Ничего не предвещало беду. Люди жили своей обычной жизнью, своими проблемами, которые казались им значительными.

Однако, вмешалась «геополитика» и всё повернулось в другую плоскость.

Моя мама, которая пережила войну, встретила её ещё ребёнком 10 лет, вспоминала начало войны так: «Прибежала соседка в одном чулке, кричит: «Война, война, только что передали - началась война!».

Современный глобальный ядерный конфликт будет проходить не так, никто не успеет об нём даже объявить, не заревут сирены Гражданской обороны, да и бежать будет некуда.

Рассказы о бомбоубежищах как о хорошей защите от ядерного взрыва — скорее лишь сказки для самоуспокоения. Для того чтобы бомбоубежища действительно эффективно сработали, требуется, чтобы на момент взрыва люди уже находились там. Порождения Второй мировой войны, они по-прежнему эффективны при обычных артобстрелах и бомбёжках, в этом можно убедиться, посмотрев репортажи с Украины.

Однако в случае полномасштабной ядерной войны вы, скорее всего, просто не успеете добежать до укрытий, в конечном счёте это приведёт к ещё большему количеству смертей.

Кроме того, как показывают современные исследования, инвентаризацией было установлено наличие в казне Российской Федерации 16 271 объекта защитных сооружений, государственное финансирование на содержание которых не осуществлялось на протяжении более 20 лет. На данный момент большинство из них просто закрыты, не функционируют, там нет воды и запасов пищи, чтобы пересидеть положенное время для уменьшения влияния радиационного заражения. Надеяться на них просто нет смысла.

Я помню, когда учился в девятом классе 25-й школы Архангельска. Это был 1979 год и новый пик обострения отношений с Китаем. У нас проводились учения по отработке навыков защиты от ядерного удара – мы падали на пол в классе, прятались под парты, а затем организованно маршировали в бомбоубежище. Шли долго, почти километр, но оно работало, мы залезали в этот букер с тяжелыми металлическими дверьми, в глубокую бетонную «пасть», где были запасы воды и консервов (где оно находится – не скажу, военная тайна).

А сейчас, кто может рассказать о подобных мероприятиях? Никто, они не проводятся.

Не стану распространяться о технических особенностях ядерного удара. Хочу только отметить для жителей Москвы и Санкт-Петербурга - в случае полномасштабной ядерной войны ваши любимые города станут основными мишенями для ядерных ударов наряду со стратегическими военными объектами. Жители Москвы могут надеяться на противоракетную оборону столицы, однако, скорее всего, её просто не хватит в случае прилёта нескольких сотен боеголовок, летящих в самое сердце нашей Родины.

Жителям остальных городов нужно понимать, если у вас в городе есть серьёзные военные или стратегические предприятия, то ракеты нацелены и на ваш город тоже. При этом, в отличие от москвичей, даже мизерного шанса сбить их на подлёте нет — как упадёт, так упадёт.

Начнётся всё внезапно и быстро.

Воскресное утро, вы встали пораньше и, пока город ещё не проснулся, завариваете на кухне чай. За окном неторопливо поднимается солнце, словно обещая удачный день. Но что это? Сильнейшая вспышка света бьёт по глазам, спустя несколько секунд в доме вылетают все стёкла, а на горизонте кроме знакомого пейзажа виднеется растущий белый гриб ядерного взрыва. Вот и всё, если вы останетесь живы и не погибните от ударной волны и радиации, не думаю, что вам всё же повезло. Выжить после этого будет так же трудно, как и пережить сам ядерный удар.

Будет ли сегодня ядерная война концом света? Навряд ли. Это было невозможно в середине 80-х годов прошлого века, когда суммарное количество ядерных зарядов на планете превышало 65 тысяч боеголовок, и тем более невозможно сейчас, после сокращения ядерных потенциалов СССР и США (кстати, подписанное ещё Михаилом Горбачевым), когда совокупное количество ядерных зарядов у всех стран мира с учётом тактического ядерного оружия не превышает 15-20 тысяч боеголовок. Нет и точного прогноза о «ядерной зиме», каковы будут её последствия.

Споры о возможности наступления «ядерной зимы» ведутся до сих пор. Строятся климатические модели, ведутся дискуссии. Одни склоняются к тому, что «ядерная зима» станет чуть ли не новым ледниковым периодом протяжённостью в десятилетия. Другие утверждают, что «ядерная зима» продлится несколько месяцев и приведёт к локальным последствиям. Третьи считают, что глобальная ядерная война вообще приведёт к усилению парникового эффекта и глобальному потеплению.

Какой из всего этого можно сделать вывод? Климатические изменения в случае глобальной ядерной войны, конечно, будут иметь место, но они не будут определяющим фактором, влияющим на выживание человечества, скорее, негативным дополнением к другим факторам.

В ядерном конфликте нет места самоотверженности и подвигу – они невозможны и не нужны, когда речь идёт только о выживании.

Вопреки заявлениям политиков и военных о том, что ядерная война может быть «гуманной», и бомбардировке подвергнутся только военные объекты, у меня нет сомнений в том, что глобальная ядерная война будет максимально «людоедской».

В тот момент, когда станет ясно, что межконтинентальные баллистические ракеты противника покинули шахты и цели их неизвестны, ответный удар будет нанесён всеми имеющимися силами с целью причинения максимального ущерба противнику. В качестве целей будут выбраны наиболее крупные города и промышленные объекты, важнейшие объекты инфраструктуры, атомные электростанции, гидроэлектростанции, хранилища отработанных ядерных материалов и опасных химических веществ. В ход пойдёт запрещённое «несуществующее» биологическое и химическое оружие.

У России существует программа «Периметр» - это когда, после превентивного удара по нашим Центрам принятия решений и уничтожения их, запускается автоматизированная система ответного ядерного удара, и уже не требуется решения высшего руководства на принятие решений о ядерном ударе. С другой стороны, это и своеобразная страховка на случай ошибочных решений о начале войны (поэтому в стратегии России нет такого положения о превентивном ударе, это не нужно).

Не стану подробно останавливаться на политической обстановке и возможном вооруженном конфликте с НАТО. Сейчас всем понятно, что нас затягивает «воронка» войны, как это было перед Первой и Второй мировыми войнами, с каждым днём мы приближаемся к точке невозврата.

Что бы не вещали сегодня официальные информационные каналы, Запад имеет миллиард населения, соответственно мобилизационный ресурс у него в разы больше против нашего в 144 миллиона человек, он намного богаче и лучше вооружён современной боевой техникой.

Ещё два года назад, уже после начала СВО, я писал в одной из своих статей, что конфликт на Украине может привести нас к конфликту с Западом, а сдержать мы его сможем только ультиматумом о применении ядерного оружия и мировой катастрофы (ультиматум Путина).

Отмечу только один факт – разрешение на применение дальнобойных высокоточных ракет HIMARS, ATACMS и Storm Shadow по территории России. Это не просто так, это вскрытие механизма противовоздушной обороны России. А если однажды, в критический момент, полетят одновременно десятки и сотни таких ракет одновременно – ПВО будет перегружено на эти цели, а затем последует превентивный удар ядерными силами?

Конечно, сегодня, когда за окном лето, светит солнце и все хорошо, верить в такое развитие событий просто не хочется.

Однако, а что будет через 50 лет если это случится?

Можно точно сказать – это будет другой мир. Мир без западной цивилизации.

Мао Цзэду́ну приписывают слова: "Мудрая обезьяна сидит на вершине горы и наблюдает за схваткой двух тигров в долине". Это изречение трактуют так: пока сверхдержавы США и СССР изнуряют друг друга (взаимными "санкциями", гонкой вооружений, участием в локальных военных конфликтах и т.д.), Китай направляет все свои ресурсы для развития и обеспечения будущего геополитического рывка.

Ядерный конфликт между Западом и Россией, который без всякого сомнения разрушит Европу и Соединенные Штаты Америки, но конечно и западную часть России (Россия большая страна - Урал, Сибирь и Дальний Восток останутся), сломает Западную цивилизацию – погибнут густонаселенные города, промышленность, государственная инфраструктура и, что особенно важно, но почему-то никто не замечает – погибнет культура западного мира. Будут уничтожены музей, библиотеки, театры, а это генотип любой цивилизации – нет культуры, нет и цивилизации.

Выжженые города Европы, отсутствие органов правопорядка, банды мародеров (вспомните Америку 3 года назад), отсутствие продуктов питания, какого-либо производства – приведёт к краху «цветущего сада».

Предполагаю, что итоги ядерной войны, приведут остальные конфликтные регионы: Ближний восток, Индия – Китай и другие к новому осмыслению мироустройства, без войны, к мирному разрешению проблем существования.

Бенефициаром этого конфликта станет Коммунистический Китай.

Приведу здесь ещё одно высказывание Мао Цзэду́на: не надо бояться ядерной войны. Даже если погибнет половина человечества, оставшиеся будут жить при коммунизме...

Россия останется самостоятельным государством, но станет сырьевым придатком Китая. Военная сила России останется, но финансовой и производственной самостоятельности не будет, не будет и сложившегося сегодня капиталистического устройства.

Будет новая культура, которую мы сегодня не знаем. Но это древняя культура Китая, Индии и других стран будет не похожа на существующею. Расцветёт новый многокультурный и многополярный мир. Найдем ли мы там своё место? Не знаю.

Тема, которую я поднимаю, конечно, бредовая, но, к сожалению, вполне реалистичная. Сегодня крайне узкий круг людей, от которых зависит судьба человечества в количестве 8 миллиардов человек, насчитывает всего человек 20, которые уже в крайне пожилом возрасте, пожили своё. От них зависит наше с вами будущее - будет ядерная война или нет. Мы не можем никак повлиять на их решения.

Боязнь ядерного взрыва, который, я надеюсь, никогда не произойдёт ни над одним из городов нашей уютной и небольшой Земли, убивает вас уже сейчас. А война с полномасштабным применением ядерного оружия, мы надеемся, не наступит никогда.

Цитата Виктора Франка, приведенная в начале статьи, говорящая о психологии узников концлагеря в фашистской Германии, говорит о том, что думает большинство из нас – надо иметь свою жизнью, не думать о возможной катастрофе, надеется на лучшее.

Поэтому «стайка» подростков, приведённая в начале статьи, которая ничего не думает о страшном, по-философски более мудрая, чем мы, которые размышляют о ядерной войне.

P.S. Однако, обзаведитесь друзьями, или прикупите домик где-нибудь в Верхнетоемском районе, чтобы можно быстро, часов за шесть, махнуть туда, когда совсем станет жарко. Цены пока небольшие. Хотя и это не панацея…

Михаил Скоморохов