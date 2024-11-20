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Рождественское послание патриарха Кирилла

    Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

    Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

    Воздавая хвалу в Троице славимому Богу и разделяя со всеми вами радость нынешнего торжества, обращаюсь к вам, православным чадам нашей Церкви, проживающим как в России, так и в других странах пастырской ответственности Московского Патриархата, и сердечно поздравляю с праздником Рождества Христова — праздником воплощенной любви Творца к Своему творению, праздником исполнения обетования о пришествии на землю Сына Божия, праздником надежды на спасение и вечную жизнь.

    Велие и преславное чудо совершися днесь: Дева раждает и утроба не истлевает: Слово воплощается и Oтца не отлучается. Ангели с пастырьми славят, и мы с ними вопием: слава в вышних Богу, и на земли мир (стихира праздника). Такими словами Церковь Христова свидетельствует о таинственном событии, которое произошло более двух тысячелетий назад в Вифлеемской пещере и изменило весь дальнейший ход мировой истории. С изумлением и благоговением мы преклоняем колена наших сердец перед этой непостижимой человеческим разумом тайной Божественного замысла о спасении. С благодарением принимая сей жертвенный дар Творца и Промыслителя, тако о нас изволившего, мы исповедуем благодать, проповедуем милость, не таим благодеяний (молитва великой агиасмы).

    Что же нам, христианам XХI века, надлежит делать, чтобы стать причастниками этого поистине бесценного благодеяния Божия и удостоиться Его Царства, уготованного от создания мира (Мф. 25:34)?  

    Все, что мы можем и должны сделать в своей жизни, — ответить на Его любовь взаимностью. А это значит, верить и всецело доверять Богу, исполнять евангельские заповеди, уклоняться от зла и творить добро (Пс. 33:15), быть, по призыву Спасителя, светом миру и солью земли (Мф. 5:13-14).

    Будучи наделенным свободной волей и неотъемлемым правом выбора, любой человек может либо принять Христа, либо отвергнуть Его, быть на стороне света — или погрузиться во тьму греха, жить по совести — или по стихиям мира сего (Кол. 2:8), посредством добрых дел созидать в сердце своем рай — или, напротив, творя зло, уже здесь на земле испытывать адские муки. Другими словами, каждый из нас призван к радости и полноте жизни, говоря простым языком, к счастью, а оно — это важно сознавать и понимать — невозможно без Бога, ибо Он — источник жизни и всех благ, Он — Творец и Промыслитель, Он — любящий Отец, наш заботливый Помощник и Покровитель. Обладая свободной волей, человек может избрать жизнь и достичь богоуподобления, но он также свободен и в выборе для себя другой, безбожной и безблагодатной жизни, ведущей к погибели.

    Вот почему Господь, Который создал нас, все же не спасает нас без нашего участия. В сопряжении воли Божией, благой и совершенной (Рим. 12:2), с волей человеческой, пусть несовершенной, но стремящейся к добру, — залог нашего успешного прохождения земного поприща. В конечном итоге, вечная участь каждого человека является продолжением того духовного состояния, которое было свойственно ему в земной жизни.

    Памятуя об этом, будем, по слову апостола Павла, стремиться стяжать в себе любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5:22-23) и другие дары Духа. Будем делать все возможное, чтобы оставаться нам христианами не только по имени, но и по образу жизни, по отношению к родным и близким, к соработникам и сослуживцам, к каждому человеку, нуждающемуся в нашей помощи и участии, сочувствии и поддержке.

    Во все дни, наипаче же в сей великий праздник, мы призваны усердно молиться о мире всего мира и благостоянии святых Божиих Церквей, о недугующих, страждущих, плененных и о спасении их. Значимость этих прошений ныне весьма актуальна, ибо силы зла, брани и разделений хотящие, ополчились на Православие. Они сеют вражду и ненависть, используют любые средства для воплощения своих коварных замыслов. Но мы верим и надеемся, что силой Божией все немощные дерзости демонов и их приспешников будут посрамлены. Так было не раз в прошлом, так будет и сейчас. Многовековой опыт Церкви убеждает нас в этом.

    Особую благодарность выражаю всем, кто, совершая ныне пастырское служение в пределах Украины, порой с риском для жизни и здоровья продолжает хранить верность каноническому Православию, кто безбоязненно идет по пути исповедничества, претерпевает поношения и скорби за Христа и за Церковь. Таковым мужественным защитникам и поборникам Истины да поможет Господь в испытаниях и да вменит страдания их в праведность.

    Несмотря ни на что, духовно мы едины. Мы едины, ибо вышли из единой крещальной купели. Мы едины, ибо совокупно являем полноту Единой, Святой Соборной и Апостольской Церкви. Мы едины, ибо связаны неразрывными узами любви во Христе. Мы едины, ибо непреложны слова Спасителя, сказавшего: «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). Посему нам, христианам, некого и нечего бояться, о чем и напоминает апостол Павел, восклицая: «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8: 31). Вдохновляясь этим обетованием, мы живем и созидаем, боремся и побеждаем именем Господним, ибо, как пишет святой апостол Петр, «нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). Не было, нет и не будет, — свидетельствует Церковь.

    Со времени пришествия на землю Господа и доныне всем верующим в Него дарована возможность быть чадами Отца Небесного, ибо, как утверждает святой апостол Павел, теперь мы свои, а не чужие Богу (Еф. 2:19). И это означает, что все мы — Его дети, а в Нем и через Него — родные и близкие друг другу.

    В богослужениях и священнодействиях Церкви, которая является местом встречи человека со своим Создателем, нам приоткрывается завеса вечности и уже здесь, на земле, дается предвкушение грядущей полноты бытия, когда, по слову Священного Писания, будет Бог всяческая во всех (1 Кор. 15:28), когда никто и ничто не сможет отлучить нас от любви Божией (Рим. 8:39), от радости общения с Ним, когда отрет Бог всякую слезу с очей человеческих, и смерти не будет уже, ибо прежнее прошло (Откр. 21:4).

    Возвещая людям благую весть о пришествии в мир Спасителя, Церковь, как чадолюбивая мать, всех призывает уверовать во Христа и жить по Его завету, дабы стать наследниками вечного блаженства. Поистине Господь пришел на землю, чтобы нас возвести на небо. Он неизменно предлагает людям следовать путем духовно-нравственного преображения, которое достигается исполнением евангельских заповедей, добровольным соработничеством человека и Бога, содействием Его благодати, ниспосылаемой в Таинствах Церкви.

    И если во взаимоотношениях с людьми, в повседневных делах и заботах мы научимся руководствоваться Божественными установлениями, то многое изменится не только в нас, но и вокруг нас: жизнь обретет подлинный смысл, наполнится настоящей радостью и счастьем.

    Будем же достойны христианского звания и призвания. Будем идти по жизненному пути с твердой верой и непоколебимой надеждой на помощь свыше, радуясь каждому новому дню и новой возможности творить добрые дела, любя ближних и благодаря Бога всегда и за все (Еф. 5:20), Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

    С праздником всех вас, мои дорогие, с Рождеством Христовым!

    +КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

    Рождество Христово

    2024/2025 г.

    Москва 

07 январь 12:00 | : Горячая тема / Верую

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