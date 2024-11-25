Рождественское послание митрополита Корнилия

Рождественское послание митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви Архангельской митрополии.

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Со светлой духовной радостью приветствую всех вас и поздравляю с великим праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума», — так торжественно и радостно поет сегодня Святая Церковь, возвещая исполнение древних пророчеств о спасении человеческого рода, о пришествии в мир Сына Божия.

Вся история человечества до Христа – это история поиска Бога, поиска Источника той сверхъестественной силы, которую так или иначе ощущает каждый человек. Две тысячи лет назад человечество испытывало сильнейшее духовное томление, люди были порабощены вещественным началам мира (Гал 4:3). Казалось, вся вселенная замерла в гнетущих предрассветных сумерках.

Этим сумеркам надлежало развеяться с приходом в мир Солнца Правды (Мал 4:2). По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «это Солнце никогда не заходит за горизонт, не теряет своей теплоты, не гаснет, и никакая тьма поглотить Его не может. Его животворящая сила настолько велика и благодатна, что способна пробиться даже сквозь тьму наших грехов и нашего несовершенства, способна развеять туман сомнений и будничных проблем, преодолеть наши тревоги за судьбы мира и страны, внести успокоение в мятущиеся сердца и высветить подлинные жизненные приоритеты, указав человеку верный путь к спасению».

Бог становится человеком, чтобы явить нам благодать и истину во всей полноте. По своей безграничной любви к каждому Он умаляет Себя, приходя в падший мир ради нас и ради нашего спасения. Святитель Димитрий Ростовский ярко пишет об этом умалении так: «Будучи Светом неприступным, Он облекся темнотой. Предвечно сущее Слово Отчее, говорившее через пророков, сделалось безгласным. Крепкий и Сильный изволил немоществовать в младенческом теле. Источник жизни Сам жаждет. Хлеб ангельский алчет. “Везде сый и вся исполняяй” не имеет, где голову преклонить, и бежит в Египет. Вот как Он истощил Себя и обнищал ради любви к нам».

Падшему человеческому разуму кажется немыслимым, что Младенец, родившийся на пути, в холодной пещере, служившей загоном для скота, — есть Божественный Спаситель и единственная Надежда для всех людей на все времена. Об этом необычном моменте размышляет святитель Тихон Задонский, указывая, что Иисус Христос — «Господь всех. Его и небо, и земля, и все, что в них. Но Он избрал вертеп, как прекрасную Палату, и ясли скотские, как многоценный одр, чтобы научить нас Своим примером не искать в мире сем богатства и славы, но быть странниками и пришельцами на земле чужой и искать небесное отечество (Евр 11:13–16), для которого мы и созданы». Перед этим удивительным таинством величайшего смирения Божия изнемогает ум гордого человека. Таинство Христово недоступно гордым; оно открывается простому и смиренному сердцу. Как будет сказано первоверховным апостолом Петром, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (1 Пет 5:5).

Через смиренное и сокрушенное сердце (Пс 50), сердце чистое (Мф 5:8) нам даруется возможность лицезреть Господа, прикоснуться к удивительной тайне Боговоплощения и спасения человеческого рода. Святейший Патриарх Кирилл, ссылаясь на слова святителя Иоанна Златоуста, указывает, что нет никакой другой силы, которая может вознести нас на высоты, как только смирение. «Если человек хочет достичь совершенства, если он действительно хочет достичь многого в своей духовной жизни, то он, несомненно, должен обрести смирение не на словах, не как поведенческую характеристику, а как подлинное состояние духа», — отмечает Предстоятель Русской Церкви.

В эти святые дни хочется пожелать всем нам почаще напоминать себе слова Священного Писания: по примеру призвавшего вас Святаго, и вы сами будьте святы во всех поступках… очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные… от слова Божия, живого и пребывающего вовек (1 Пет 1:15, 22-23).

В святые рождественские дни принесем радость о родившемся Богомладенце всем, а наипаче своим по вере (Гал 6:10) и тем, чья жизнь омрачена житейскими тяготами и лишениями, душевными и физическими скорбями. Не забудем и о тех, кто по разным причинам не может прийти в храм и поучаствовать в богослужениях, и при этом нуждается в нашей помощи и заботе. Пусть свет Вифлеемской звезды подарит всем нашим ближним и дальним мир, покой, надежду и духовную радость.

Дорогие мои! Будем прилагать всяческие усилия, чтобы по слову Иоанна Богослова любить не словом или языком, но делом и истиною (1 Ин 3:18). С твердой верой и упованием на пришедшего в мир Спасителя станем исполнять свое служение, доброй христианской жизнью свидетельствуя внешним о славе Господа нашего Иисуса Христа и Его Святой Церкви!

С Рождеством Христовым, дорогие братья и сестры! Благословение рожденного в Вифлееме Богомладенца Христа да пребывает со всеми вами!



+ КОРНИЛИЙ, МИТРОПОЛИТ АРХАНГЕЛЬСКИЙ И ХОЛМОГОРСКИЙ



Рождество Христово



2024/2025 г.



Архангельск