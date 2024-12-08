Кодино как оно есть. Онежский поселок существует без элементарных удобств

Эту печальную историю бытия поморской глубинки поведал на своей странице в социальной сети экс-депутат Архангельского областного Собрания Эдуард Володенков. Время там остановилось… какой XXI век?!

- Есть в Онежском округе такой лесной посёлок, Кодино. 103 км от Онеги, 306 км до Архангельска. Когда-то в посёлке Кодино и в его окрестностях существовали исправительные лагеря. Потом леспромхоз и целлюлозный завод. Всё давно закрыто. Но люди в посёлке живут. Около тысячи человек. Из них в районе, который местные называют "Леспроомхоз", в муниципальных квартирах, примерно в 68 домах проживает около трёхсот жильцов.



Ни водопровода, ни канализации там нет. Есть водоразборные колонки, куда вода поступает из водонапорной башни. Если можно её так назвать. Других источников водоснабжения на "Леспромхозе" нет.

И вот несколько дней назад в посёлок пришли электрики. Откуда они пришли, люди не знают. Но электрики эти вскрыли для обследования башню, не обнаружили там прибора учёта электроэнергии, и обесточили сооружение. Да ещё и провод от опоры до водонапорной башни срезали под корень.



Обслуживает водоснабжение посёлка МУП «Покровская РК» Онежского округа. Финансовое положение которой аховое.

28 ноября 2024 года было принято решение о приостановлении операций по этому предприятию для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ). Так как размер отрицательного сальдо ЕНС у МУПа составляет 2 252 156 руб.



Оказавшись один на один со своими проблемами, жители Кодино до решения вопроса наверху, чтобы хоть как-то не допустить разморозки труб и насосов, входную дверь занавесили одеялом, кое-как раскочегарили печурку, что в башне стоит на всякий случай, и тоже, кстати, находится в аварийном состоянии, ходят, топят дровами.

О проблемах с электричеством в Кодинской башне в онежской администрации уже знают все, кому знать положено. Разве что до прокурора дело не дошло. Но… вопрос не решается. А часть посёлка, между тем, может остаться без воды. А это уже чрезвычайная ситуация.

Говорят, что на днях в Кодино собирается приехать глава района раздавать листовки с представителями так называемой «инициативной группы» "За развитие Онежского округа" .

Будут, видимо, предложения собирать, как сделать жизнь населения лучше и комфортнее. Но, думается, если в ближайшие день-два вопрос с подключением водонапорной башни не решится, ждёт их в Кодино приём… ох, неласковый.



А жители посёлка сетуют, всякое бывало, но такого, что происходит последние два года, никогда не' было. До людей администрации дела нет. Вспоминают о них только перед выборами….