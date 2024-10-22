Как крипта станет устойчивой «расчётной единицей» в торговле

Продолжение темы статьи в ИА RUSNORD «Россия: «На старт! Внимание! МАЙНИНГ! Поехали!» о значении вступления в силу с 01.11.2024 пакета законов о легализации майнинга в России. В предыдущей публикации был рассмотрен геополитический аспект майнинговой деятельности в нашей стране. В этой статье будут рассмотрены особенности майнинга в России, его значение для страны и условия, при которых Россия в ближайшие годы может стать мировым лидером в майнинге и технологиях больших данных и ИИ.

Переходя от геополитического аспекта к особенностям майнинга у нас в стране, ещё раз стоит вспомнить о том, почему вопросы энергообеспечения майнинга являются ключевыми для его устойчивости. И почему Россия имеет в этом смысле наилучшие позиции в мире для того, чтобы стать лидером в майнинге и технологиях больших данных и ИИ.

Майнинг-ферма и ЦОД/дата-центр технологически – близнецы-братья. Различаются они назначением использования практически одного и того же технологического оборудования и сопутствующей инфраструктуры, а также законодательным регулированием работы технологических цепочек и деятельности собственников этих цепочек.

ЦОДы предназначены для обработки, хранения и передачи больших данных с использованием «облачных технологий». Напомним, какие условия необходимы для их работы.

Итак, ЦОД/дата-центр это отдельное, как правило, некапитальное, здание/ сооружение, предназначенное для размещения серверного оборудования, систем электроснабжения, охлаждения, физической охраны и кибер-безопасности, имеющее подключение к высокоскоростным широкополосным линиям связи и (или) данных. Сейчас это, как правило, наземные или подводные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), или космические (спутниковые) Интернет-каналы связи.

Крупный ЦОД и обеспечивающее его работу сопутствующее оборудование (инфраструктура) потребляют огромное количество электричества. Чем мощнее ЦОД, тем больше энергопотребление. Около половины потребляемой ЦОДом энергии идет на системы охлаждения оборудования. Поэтому чем севернее расположен ЦОД (желательно в Арктике), тем меньше затрат энергии и, как следствие, финансовых расходов на охлаждение за счет климатических факторов (охлаждение окружающим холодным воздухом и (или) водой). По этой причине ЦОД должен размещаться рядом или, что лучше, непосредственно на территории мощной электростанции любого типа генерации. Это резко удешевляет стоимость электроэнергии за счет отсутствия платы за передачу электричества через ЛЭП при сохранении высокого качества электричества и устойчивости энергоснабжения. Рядом должна быть широкополосная скоростная ВОЛС или базовая станция космической спутниковой связи.

То есть, во-первых, должно соблюдаться следующее существенное требование. Чем меньше затраты на энергообеспечение работы оборудования ЦОД и майнинг-фермы, сопутствующей инфраструктуры и их охлаждения, а также на обеспечение физической безопасности таких объектов, тем выше конкурентные преимущества владельцев за счёт снижения себестоимости услуг для ЦОД и затрат на майнинг крипто (цифровой) валюты. Тем выше прибыль.

Очевидно, что в условиях возрастающей в мире конкуренции в сфере работы с большими данными и майнинга, американский Техас, о котором шла речь в предыдущей статье, это не лучшее место на планете для размещения и ЦОДов, и майнинг-ферм, их устойчивой и экономичной работы. Жара летом, неустойчивая локальная «зеленая электроэнергетика» (ветрогенераторы и солнечные батареи, короче, ВИЭ) внутри штата. Как следствие – зависимость генерации и цен на неё от погоды. Особенно зимой. Всем памятен энергетический кризис в Техасе несколько лет назад, когда из-за относительно холодной погоды ветряки покрылись льдом и встали, а солнечные панели покрылись инеем и снегом и перестали работать. И это при отсутствии генерации как за счёт ископаемого топлива в самом штате, так и подключения к энергосетям и газопроводам других штатов страны.

Именно по этой причине Илон Маск построил свою крупнейшую майнинг-ферму в холодной Исландии с дармовой геотермальной энергией, а не в любимом им Техасе. По этой же причине и другие «Компании Big Tech USA» (Amazon, Apple, Facebook, Google и Microsoft) сейчас строят свои ЦОДы и майнинг-фермы помимо Исландии в других северных странах, преимущественно в скандинавских (Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия). По сравнению с указанными странами у Российской Арктики, особенно в европейской её части, есть существенное преимущество. Наша Арктика асейсмична. То есть у нас нет ни естественных, ни техногенных землетрясений. Ни тем более, постоянно извергающихся вулканов Исландии, активность которых из-за потепления климата и схода ледников по прогнозам западных учёных будет в ближайшие годы только нарастать.

Во-вторых, ещё одно ключевое требование. Для обеспечения бесперебойной работы ЦОДов и майнинг-ферм, электроэнергии в регионе должно производиться в достаточном количестве. Лучше с избытком.

В-третьих, это энергообеспечение не должно идти в ущерб энергообеспечению остальных секторов экономики и социальной сферы территории региона размещения ЦОДов, майнинг-ферм и обеспечивающей их инфраструктуры.

На последнее обстоятельство президент РФ Владимир Путин обратил своё внимание ещё на совещании с правительством в июле 2024 года. Глава государства тогда обозначил проблемы, к которым может привести неконтролируемый рост потребления электричества для добычи криптовалют. Это дефицит мощности в отдельных регионах. Например, в Дагестане. В первоначальной редакции пакета законов о майнинге это обстоятельство не было чётко прописано, но было уточнено поправками от 25.10.2024 и введено в действие одновременно со всем пакетом с 01.11.2024. Правительству этими поправками предоставлено право вносить прямой запрет на майнинг (и на промышленный, и на майнинг физлицами) в отдельных энергодефицитных регионах страны. Почему-то именно на этом обстоятельстве сделали упор многие эксперты и СМИ, комментируя вступление в силу пакета законов о майнинге, сделав акцент на запретительном характере новых законов, а не на их актуальной новизне и положительных для страны аспектах легализации майнинга.

Например, накануне вступления этого пакета в силу РИА Новости сообщило:

«Майнинг криптовалют в ближайшее время будет запрещен в некоторых регионах России из-за дефицита электроэнергии, сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак, выступая на форуме "РБК Tech-2024". "Если мы говорим, что предтечей цифровизации является майнинг, то майнинг у нас в ближайшее время в некоторых регионах будет уже на государственном уровне запрещен", - сказал Грабчак отвечая на вопрос, не придется ли принудительно тормозить развитие искусственного интеллекта и цифровизацию экономики в России из-за нехватки электроэнергии. "Из-за дефицита электроэнергии. У нас, допустим, уже сейчас дефицитные зоны - Дальний Восток, Юго-Запад Сибири, Юг. Там мы не можем большие мощности никому дать в перспективе до 2030 года", - объяснил чиновник. В ответ на идею увеличить выработку электроэнергии для нужд цифровой экономики Грабчак пояснил: "Чтобы кому-то дать, надо у кого-то забрать. Это первое. Второе. Инвестиционный цикл минимальный 5 лет. Хотим более эффективную генерацию, например, атомную, - 10 лет. Хотим еще более эффективную и безопасную, например, гидро, - 12-13 лет. Это срок строительства. Раньше не можем".

Нельзя не возразить г-ну Грабчаку. Майнинг никоим образом не является «предтечей» цифровизации страны. Госпрограмма «Цифровой трансформации» реализует уже лет десять. Поэтому майнинг, скорее, закономерный этап цифровизации и локомотив её дальнейшего развития. А предтечей майнинга скорее можно назвать развитие сети ЦОД и магистральных ВОЛС в России.

Кстати, судя по всему, в начале 2000-х годов майнинг был запрещён в Китае по тем же причинам – из-за дефицита электроэнергии для быстро растущей экономики страны.

Процитированный выше замминистра энергетики Евгений Грабчак почему-то заакцентировал внимание на запрете майнинга в регионах, имеющих недостаточную собственную региональную генерацию и «подпитывающих» дефицит электроэнергии через энергосистемы страны. Но он ничего не упомянул о каком-либо запрете Правительством РФ развития сети государственных и коммерческих ЦОДов, которые в гораздо большей степени способствуют развитию искусственного интеллекта и цифровизации экономики в России, и для которых развитие майнинга является лишь одним из локомотивов развития этой базы. И при этом он фактически не ответил на вопрос: «Не придется ли принудительно тормозить развитие искусственного интеллекта и цифровизацию экономики в России из-за нехватки электроэнергии». Потому что без майнинга энергодефицитные регионы смогут прожить до момента увеличения выработки электроэнергии указанными г-ном Грабчаком вариантами строительства электростанций. А вот без развития сети дата-центров, линий связи и другой инфраструктуры решать вопросы ИИ и цифровизации экономики будет затруднительно.

В то же самое время АЗРФ обладает широкими возможностями локальной и распределенной генерации, не входящей в единую энергосистему страны и поэтому не влияющей на общий баланс энергообеспечения регионов. В АЗРФ много малонаселенных территорий с достаточным количеством практически дармового попутного нефтяного газа (ПНГ), высвобождающихся объёмов газа, который из-за санкций невозможно перенаправить из западной европейской части страны на восток, возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и возможностями размещения ЦОДов и майнинговых ферм в непосредственной близости от мест генерации, которые можно построить в непосредственной близости от мест добычи газа и ВИЭ. И попутного нефтяного газа, и газа, ранее предназначенного для отправки через трубопроводы и в виде СПГ на Запад, и высвобождающегося из-за санкций проектов глубокой газохимической переработки. Поэтому в АЗРФ есть все возможности, чтобы при минимальных затратах финансов и времени стремительно нарастить локальную и распределённую генерацию в своих регионах. И, как следствие, нарастить количество и мощность ЦОДов и майнинг-ферм, которые и могут стать основой развития индустрии больших данных, искусственного интеллекта и цифровизации экономики в России.

Об этом шла речь на недавно прошедшей в Архангельске международной конференции "Инженеры России и Беларуси: сила в сотрудничестве". «Российская газета» сообщает:

«По словам заведующего Аналитическим центром экономической политики и безопасности Института проблем нефти и газа РАН Николая Еремина, формирование новых рынков экономики данных создаст и новую сферу потребления для российского газа. Раньше достичь этого было сложно, потому что значительная часть газа шла за рубеж. Теперь рынок создается внутри страны – это позволит значительно увеличить ВВП и сделать Россию независимой от внешних условий.

Только с ростом энергоресурсов станет возможной и быстрая цифровизация экономики РФ. В первую очередь за счет недорогого и "зеленого" вида топлива. Для примера: на обработку интернет-запроса всего из двух слов энергии тратится примерно столько же, сколько необходимо для того... чтобы вскипятить чайник с водой. На конференции говорилось о том, что дата-центры потребуют грандиозной генерации энергии: если ее производство будет вестись за счет газа, электричество станет максимально дешевым.

Именно поэтому РАН предлагает использовать новые парогазовые установки, которые будут производить электроэнергию и для центров обработки данных. А разместить их планируется в нефтегазовых регионах АЗРФ, в первую очередь в Ямало-Ненецком округе (при этом рассматриваются и возможности Ненецкого автономного округа).

- Там есть газ, который не надо никуда транспортировать. Пробурили скважину, поставили тут же центр обработки данных - и трубопроводы не нужны, - отметил Николай Еремин.

Он также подчеркнул, что в Арктике кроме колоссальных запасов газа есть еще один важнейший ресурс - холод. Именно он требуется для охлаждения оборудования дата-центров, вырабатывающих огромное количество тепла.

Сегодня речь идет о строительстве в Арктике парогазовых установок, способных производить до одного и более гигаватт. Как итог - создание мегакластера по производству дешевой электроэнергии».

Рассматривая энергетические и климатические возможности АЗРФ для развития инфраструктуры ЦОД и майнинга в России, не стоит сбрасывать со счетов и огромные запасы каменного угля (Воркута Республика Коми, Сырадасайское месторождение на Таймыре, Верхне-Алькатваамское каменноугольное месторождение в Чукотском автономном округе). А так же возможности АЭС.

Стоит отметить, что возможности майнинга за счёт дармового и вредного для экологии попутного нефтяного газа, направляемого на увеличение генерации, стали очевидны для нашей нефтянки несколько лет назад. Портал Neftegaz.ru. в феврале 2022 года опубликовал статью «Майнинг на нефтяных месторождениях – будущее добычи криптовалют?». В статье сообщается:

«20 октября (2021 года – прим. Б.Д.) на страницах издания «Коммерсант» вышла заметка под названием «О, майн газ». Журналисты узнали о том, что Минпромторг, Минцифры и Центробанк изучают проект российских нефтяных компаний по майнингу криптовалюты прямо на месторождениях. Для этого предложено использовать попутный нефтяной газ (ПНГ), с помощью которого генераторы станут вырабатывать бесплатную электроэнергию».

«Инициатива российских нефтяных магнатов кажется случайной лишь на первый взгляд. На самом деле за ней скрывается абсолютно прагматичный подход к побочному виду бизнеса, которым является добыча криптовалют, и желание сэкономить на штрафах за превышение экологических нормативов. Связано это в первую очередь с ПНГ и возможностью получения из него электроэнергии».

«С 2012 г. в Российской Федерации было введено правило, согласно которому можно сжигать не более 5% от объёма добытого ПНГ. В противном случае нефтяные компании штрафуют. Только в 2018 г. штрафов было выписано на 405,6 млн рублей.

Теперь его пытаются доставлять на газоперерабатывающие заводы или подавать в магистрали, закачивать обратно в пласт для повышения нефтеотдачи и, самое главное, применять в газотурбинных, газопоршневых и микротурбинных установках. Как раз названные генераторы могут вырабатывать бесплатную электроэнергию. Кроме того, ведутся разговоры о том, чтобы довести полезную утилизацию ПНГ до 97,5%.

Такие меры вынуждают Роснефть, Газпром, ЛУКОЙЛ и десятки других компаний срочно искать возможности по использованию выделяемого «лишнего» газа. Например, генерируя из него электричество для каких-то целей. Очевидно, что майнинг криптовалют является одной из самых лучших идей по использованию ПНГ».

В статье также говорится о том, что после нескольких лет предубеждённого отношения нефтедобытчиков США к предложениям американских майнеров об использовании ПНГ для майнинга, в последние годы произошёл резкий разворот в сторону начала сотрудничества. При этом стоит подчеркнуть, что холодные климатические условия в АЗРФ делают такой майнинг нашими нефтяниками более экономичным, поэтому более выгодным и прибыльным.

Стоит отметить, что на момент публикации статьи майнинг в России находился ещё в «серой» правовой зоне. Примерно в тоже время Президент России Путин в интервью CNBC на вопрос возможности расчётов за энергоресурсы криптовалютой отметил:

«Пока об этом рано говорить, потому что криптовалюта, конечно, может быть расчётной единицей, но она очень нестабильна. Для того чтобы переводить средства из одного места в другое ‒ да, но торговать, тем более торговать энергоресурсами, на мой взгляд, пока ещё это преждевременно. Криптовалюта пока ничем не обеспечена».

Развитие майнинга в России и мире за прошедшие три года позволяет сделать вывод о том, что именно за счёт массового включения в процесс майнинга, прежде всего нефтяников, газовиков, а также производителей электроэнергии за счёт других видов генерации, в том числе ВИЭ, криптовалюта обретает своё «энергетическое» обеспечение и необходимую стабильность. Это позволяет крипте в ближайшее время стать полноценной «расчётной единицей», в том числе, в торговле и в международных расчётах. На что нацелились страны БРИКС, как это было указано в моей предыдущей статье.

К сожалению, вступивший в силу 01.11.2024 пакет законов с внесёнными в октябре изменениями о майнинге в РФ именно по отношению к нефтяникам, газовикам владельцам генерации за счёт ВИЭ в АЗРФ, по моему мнению, по-прежнему оставляет некоторые вопросы в отношении перспектив включения в активный майнинг нефтяников и газовиков из АЗРФ, как они того хотели бы.

Одним из законов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать осуществление майнинга цифровой валюты с деятельностью по передаче электрической энергии, деятельностью по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельностью по производству или купле-продаже электрической энергии. По моему мнению, такие ограничения для добытчиков углеводородов в Арктике в существующем виде либо практически полностью лишают возможности недропользователей для организации майнинга в идеальных для этого условиях с минимальными затратами, либо ведут к удорожанию себестоимости майнинга, вынуждая недропользователей и их партнёров создавать какие-то коммерческие и юридические прокладки для закупки газа у недропользователя и производства из него электроэнергии и «продажи» её ЦОДу, в котором будут стоять аппаратные средства для майнинга и т.д. (часть 3 и входящие в неё пункты статьи 1 ФЗ от 31.07.2020 N 259-ФЗ (ред. от 25.10.2024) "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). И это при том, что все эти объекты майнинговой инфраструктуры (пункт 3.4. указанного выше ФЗ) в идеале могут находиться в непосредственной близости друг от друга и местах добычи ПНГ или природного газа. В той же мере и в ещё большей степени эти проблемы встают и перед АЭС Росатома, уже имеющего положительный опыт строительства мощных дата-центров на территории своих станций в Мурманской и Тверской областях.

Хотелось бы понятных официальных разъяснений от профильных ведомств в отношении именно этой группы потенциальных участников майнинговой деятельности. А также хотелось бы увидеть официальные оценки или мнения от самих недропользователей и атомщиков.

Продолжаю настаивать на полном запрете на частный майнинг для граждан-физических лиц. Полный законодательный запрет на майнинг в жилых помещениях и в нежилых помещениях МКД. Поскольку технически сложно отследить «непревышение» установленных правительством лимитов физлицами при майнинге «в домашних условиях». Помимо этого, майнинг физлицами представляет большой соблазн «домашним майнерам» для несанкционированного использования электричества, предназначенного для удовлетворения общедомовых нужд МКД. Благо таких криминальных примеров известно уже достаточно много. Особенно в энергодефицитных регионах страны.

Кстати, Постановлением Правительства РФ от 01.11.2024 N 1469 "Об установлении лимита энергопотребления при осуществлении майнинга цифровой валюты (в том числе участии в майнинг-пуле) без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, физическими лицами - гражданами Российской Федерации, не являющимися индивидуальными предпринимателями, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178", такой лимит уже установлен с 01.11.2024. Он составляет 6 000 кВт в месяц.

Для сравнения, это потребление вполне сопоставимо со средним месячным энергопотреблением среднего московского многоквартирного дома (МКД), идущим на общедомовые нужды (освещение МОП, работа лифтов, работа насосного оборудования). И это за месяц во всём доме! В этих условиях хотелось бы каких-то официальных разъяснений от законодателей или чиновников Правительства РФ о тарифах на электроэнергию, о технических требованиях или условиях, при которых майнингом могут заниматься физические лица.

Целесообразно, чтобы для юрлиц и ИП в правовых актах о майнинге содержалось прямое требование на наличие в регистрационных документах в качестве основного или одного из видов деятельности «майнинг крипто (цифровых) валют».

В завершении статьи, хочу вспомнить свою публикацию трёхлетней давности. Она была посвящена проблемам цифровой трансформация Арктики в качестве основного направления диверсификации российского ТЭК. В той статье рассматривались проблемы развития ЦОД и ВОЛС в российской Арктике. Приведу завершающую цитату из той статьи:

«Для понимания перспектив развития ЦОД и ВОЛС на Севере РФ и в Арктике приведу несколько тезисов, принятых на XXII Международном форуме МАС 2018 «Экономика в условиях цифровой трансформации»:

«Наличие более короткой линии оптической связи из Европы в Азию через российский Север (тогда речь шла об уже успешно реализуемом сейчас проекте строительства подводной ВОЛС «Полярный экспресс») сулит немалые экономические выгоды, немало возможностей для бизнеса, не говоря уже о том, что это – шанс для российской экономики наконец соскочить с «нефтяной иглы». Ведь «цифровые данные» – это «новая нефть» (выделено мной – Б.Д.). А при наличии трансарктического оптического кабеля (наземного или подводного) Россия получила бы мощный Интернет-трафик и могла бы стать Интернет-хабом, не менее важным, чем американский. Строительство дата-центров в приполярной зоне могло бы превратить российский Север в мощную облачную платформу аналитики «больших данных» и искусственного интеллекта».

Легализация майнинга в России, о котором в то время только начинали говорить, в совокупности с развитием сети дата-центров и магистральных ВОЛС, ещё в большей степени способствует ускоренному развитию нашей страны и созданию высокотехнологичной, высококонкурентной экономики будущего уже в ближайшие годы. Практическое применение законодательства о майнинге обязательно внесёт свои коррективы в законы. Вперёд в светлое будущее России!

Специально для ИА RUSNORD

Борис Дульнев

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