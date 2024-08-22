"Износилась вся". ТГК-2 пыталась оправдаться перед депутатами

Архангельской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии. Основным вопросом на повестке дня была информация о готовности сетей и объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2024-2025 годов.



Исполняющий обязанности заместителя главы Архангельска по городскому хозяйству Николай Худяков сообщил, что во всех теплоснабжающих организациях были выявлены нарушения, за исключением дочерней фирмы «Газпрома».



— Замечаний много, и работа будет продолжаться до 1 ноября, — отметил Худяков. — Есть опасения, что теплоснабжающим организациям придется приложить максимум усилий. Претензии серьезные, но все они устранимы.



По словам исполняющего обязанности директора АГТС (ТГК-2) Станислава Ерехинского, на данный момент в городе насчитывается около 30 выявленных дефектов на сетях.



— Средний износ сетей в Архангельске составляет более 70%, и необходимо признать, что без проблемных моментов не обойтись. В городе работают в круглосуточном режиме 8 наших бригад, которые постоянно устраняют все выявленные дефекты, — подчеркнул Ерехинский.



Отвечая на вопрос председателя городской Думы Ивана Воронцова по разрытию на Обводном канале, руководитель АГТС (ТГК-2) отметил, что в следующем году в рамках инвестпрограммы запланированы работы по пр. Обводный канал на двух участках: от ул. Садовой до ул. Логинова и от ул. Вологодской до ул. Гайдара. «После проведения данных работ можно будет с уверенностью сказать, что по Обводному каналу от Гагарина до Воскресенской рыть больше не будем», — рассказал Станислав Анатольевич.

Спикера городской Думы также интересовала активно обсуждаемая в социальных сетях история с выставленными за тепло счетами.



— Отопительный сезон начался в самом конце сентября, и горожанам уже приходят квитанции. Мы видим огромное количество обращений от людей, проживающих в деревянных, особенно в аварийных домах, которым выставляются счета по 4-7 тысяч рублей. Будет ли сделан перерасчет? — спросил Иван Александрович.



— Жильцы домов, где установлены приборы учета, получили кавитации в соответствии с их показателями. У кого этих приборов нет — считаем по нормативу, который рассчитан на 9 месяцев, с сентября по май включительно. Счета выставляются в рамках действующего законодательства, — ответил Ерехинский.



Что касается паспорта готовности, который Архангельск не может получить последние годы, то, по словам Николая Худякова, для исправления ситуации приложены все усилия.



Проблему локальных инцидентов по включению подняли народный избранник Ксения Корюкина и Ольга Шананина (ряд домов по ул. Стрелковой). «Есть проблема подключения домов по ул. Урицкого, на слуху и другие адреса, с чем это связано и какие меры принимаются?» — подняла вопрос Ксения Сергеевна.

Станислав Ерехинский прокомментировал, что в данный момент тепло подано по технологической схеме, но есть момент инерции, потому что сама система отопления — это большой организм, и там могут быть сбои. Всё придёт к необходимым параметрам, просто нужно время.



Депутат Александр Кузнецов поднял вопрос о выполнении инвестиционной программы ТГК-2 в Архангельске. Он отметил, что если компания зарабатывает основные средства в столице Поморья, то, возможно, стоит инвестировать в коммунальную инфраструктуру города. Его поддержал коллега Максим Хохулин, задавшись вопросом: «Почему компания вкладывает сотни миллионов рублей куда угодно, только не в Архангельск? Почему такое отношение и такая слабая инвестиционная программа по отношению к нам?»



Городские депутаты решили включить в повестку сессии городской Думы в декабре вопрос о выполнении инвестиционной программы ТГК-2, а выполнение инвестпрограммы ПАО "Россети Северо-Запад" - в повестку февральской сессии.



Директор архангельского филиала «Россетей Северо-Запада» Игорь Кайсин, присутствовавший на заседании, сообщил, что предприятие полностью готово к зиме.



Депутат Александр Гурьев отметил, что ресурсоснабжающим организациям следует быть готовыми к повышенным нагрузкам в зимний период. Он указал на последние аварии на сетях в Привокзальном микрорайоне, когда были обесточены 22 подстанции, сложности с подключением многоквартирных домов к теплу и жалобы горожан на отсутствие тепла в квартирах. Все это говорит о том, что Администрации необходимо в ручном режиме контролировать процесс перехода на зимний режим.



«Депутатский корпус готов к взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями и Администрацией города», — отметил Александр Евгеньевич.

Особое внимание депутаты уделили работе ООО «АСЭП» в Северном округе и закрытию всех ордеров на разрытие со стороны ресурсоснабжающих организаций в городе.



Главы округов представили информацию о паспортах готовности, локальные разрытия находятся на их оперативном контроле, а все инциденты, связанные с пониженным давлением подачи тепла, решаются в ручном режиме и в сжатые сроки.



Кроме того, Ксения Корюкина и Максим Хохулин обратили внимание «Россетей» на оперативное устранение аварий на островных территориях.



Председатель городской Думы Иван Воронцов отметил, что если представители ресурсоснабжающих организаций и подрядчики говорят о готовности работать на благо жителей города, то мы довольны, так как видим небезразличие к Архангельску. Но если сказанное не совпадет с действительностью, то мы сильно расстроимся.



«Сейчас, в случае каких-либо аварий, которые влекут за собой отключения и разрытия, основной удар и негатив принимают именно депутаты. Люди к нам обращаются, жалуются и высказывают недовольство, и их можно понять. Депутаты, в свою очередь, хотят видеть соответствующую реакцию от тех или иных организаций, когда мы передаем им то, что нам говорят избиратели.

Мы все делаем общее дело, и хотелось бы обходиться без хамства, угроз и недопонимания. Но если нас не будут слышать, то будем действовать жестко в рамках своих полномочий, в том числе через обращения в надзорные органы. Пока мы находимся в диалоге, и, надеюсь, так будет и дальше», — отметил Иван Александрович.

Итоги заседания прокомментировал председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии Михаил Иванов:

- В целом, начало отопительного периода прошло без серьезных сбоев. Однако со стороны жителей и надзорных органов были отмечены некоторые недостатки в работе ресурсоснабжающих организаций. Все замечания должны быть учтены и устранены в установленные сроки. Представители ПАО ТГК-2 заверили, что ремонтные работы на дорогах будут завершены до конца следующей недели