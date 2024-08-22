В плену загадок истории Подвинья. Дославянский период.

«Историческое деяние бывает закончено

не тогда, когда оно свершилось,

а лишь после того, как оно

становится достоянием потомков.»

Стефан Цвейг

Основание Архангельска и предшествующему этому событию пришествие на Белое море Ричарда Ченслера, как первого «окна в Европу», не означает, что население Подвинья понятия не имело о контактах с европейскими странами.

Поморы, так называют славянское (русское) население Подвинья, задолго до этого события имело контакты и торговые отношения с Севером Европы.

Однако, еще задолго до появления первых форпостов новгородских «бригад» ушкуйников (так называли смелые коллективы новгородских «предпринимателей» - торговцев и военных в одном лице), население Подвинья имело такие контакты. Их историческое значение на развитие русского Поморья сегодня заметно переосмысливается.

Новгородцы первыми из славян приступили к освоению северных районов европейской части России. Их проникновение на север началось еще с конца X в. Наиболее удобными транспортными путями в этом регионе были, естественно, реки и озера.

Имеется несколько летописей европейского происхождения, которые рассказывают о путешествиях их представителей на Двинскую землю. Одной из первых была сага о путешествии Оттара (871г. – 891г., точная дата не известна) по поручению короля английского Альфреда Великого в Подвинье, которую он называет Биармия.

Карта путешествия Оттара.

Современные научные исследования говорят о том, что до X—XI веков Двинская земля была населена преимущественно финно-угорскими племенами, саамами и чудью заволочской. Саамы заселили южное и западное побережье Белого моря. Многие топонимы Архангельской области лингвистами нередко возводятся к финно-угорским языкам, в частности, к собственно финскому и саамскому: Ухтострово, Холмогоры, Пинега, Онега, Котлас, большинство вдоль побережья реки жили биармы, которые жили многочисленно и богато.

Многие исследователи утверждают, что наиболее отдалённой точкой путешествия Оттара была река Северная Двина (Архангельская область) и её устье древнейших деревень Поморья и Архангельской области.

Норвеги наступают

Целью путешествия было установления торговых контактов, а так е просвещение и образование, что в то время подразумевалось – христианское миссионерство.

В рассказе Оттара сведений о биармийцах немного. Они описываются как народ, который полностью заселяет дальний берег некоей большой реки, который хорошо возделан; следовательно, их численность должна быть сравнительно выше лесных финнов или саамов. Оттар подчёркивает разницу между терфиннами и биармами, однако отмечая, что они говорят почти на одном и том же языке. Если финны занимались охотой, птицеловством и рыбацким промыслом, и их поселения были редки, то страна биармийцев была густо заселена, и, вполне возможно, они занимались земледелием и, в отличие от кочевых саамов, жили оседло и были богаты в скандинавском понимании этого слова.

Подведем некоторые итоги. 9 век. До начала проникновения новгородцев еще 100 лет, но уже на берегах Северной Двины существует развитая цивилизация, можно сказать - протогосударство. По этническому составу – финно-угорское население, саамы. (Оттар мог с ними свободно общаться на общем с норвегами языке).

По итогам путешествия были завязаны торговые и культурные контакты.

В европейских летописях того времени приводится множество путешествий на землю Подвинья, с описанием страны Биармия и ее жителей.

Остановимся на факте просвещения земель Подвинья, а это прежде всего миссионерство, т.е. обращение его в христианскую веру, и не только местного, но и далекого.

А здесь можно выдвинуть смелую гипотезу, которая базируется на основе современных научных знаний – миссионеры с Подвинья стали первыми крестителями Руси!

В 1986 году вышла книга А.Г. Кузьмина «Падение Перуна», где доказывается не ортодоксальная концепция Крещения Руси князем Владимиром. После неудачной языческой реформы, когда в 964 году была попытка внести в пантеон богов новых, не присущих славянским верованиям, Владимир понял, что для укрепления идеологических основ нового государство язычество не подходит.

Князь Владимир.

Его внимание привлекает христианство, которая, по сути, социальная религия, и регулирует отношения внутри общества, и она должна была помочь ему в создании зарождающего государства.

Существующая концепция Крещения Руси, сегодня не выдерживает критики историческими фактами. В 988 году еще не было разделения христианство на католиков и православных, когда, якобы, Владимир выбирает между ними. Разделение произошло только в 1054 году. В год Крещения Руси вся христианская церковь была разделена на подчинения - несколько Архиепископств, поэтому существующая сегодня история крещения Руси – миф, не подтвержденный историческими фактами. Следовательно, Византийская теория привилегированности христианства на Руси изначально политически надуманна. Византийские традиции пришли гораздо позднее.

Вернемся к Подвинью.

Появление экспедиции Оттара в Двинской земле в это время не случайно, идет активная христианизация Скандинавии, многочисленные миссионеры путешествуют и обращают в христианство норвегов, финнов, датчан и т.д. Князья, короли, конунги не сопротивляются такой тенденции, а наоборот активно помогают этому явлению.

Было предпринято несколько экспедиций норвежских правителей и самих норвежцев в Биармию. В 920 году Эрик Кровавая Секира совершил поход в Биармию, затем последовал поход Харальда II Серая Шкура и Хакона Магнуссона в 1090 году. Наиболее известной была экспедиция Торира Собаки весной 1026 года.

Ирландские миссионеры были продолжателями арианской традиции в истории церкви, они значительно отличались от византийской, возьмем только два:

- принцип веры Подобосущен, а вовсе не единосущен, как это следовало бы сказать, согласно Никейскому Символу Веры. Это означает, что Христос не является частью святой троицы, по арианскому подходу, что противоречит византийскому подходу – единосущ, т.е. Христос часть святой троицы.

Крестившись, согласно летописи, Владимир

«Сын же подобосущен и собезначален Отцу…»

- кельтский крест, а он значительно отличается от византийского.

Ирландский крест

Византийский крест.

А Вы посмотрите сколько ирландских крестов в Древнерусском государстве – тысячи, а на Подвинье?

Мне приходилось посетить старую церковь в селе Ракула, посмотрел его погост, так там есть захоронения середины 18 века, и там тоже ирландский крест!

Вернемся в Киев, до официального крещения Руси, там уже были христианские общины, причем ирландского толка. Его мать, княгиня Ольга была христианкой ирландской традиции. На самом деле в Киеве ещё до летописного крещения духовными наставниками являлись ариане, а византийцы-ортодоксы прибыли туда много позднее. Такой статус-кво просуществовал, по крайней мере, до XIII века, и вероятно даже до века XIV-го, когда греки пришли к почти полной духовной власти на Руси. Ведь нельзя назвать случайной датой строительство в том же XIV веке Десятинной церкви (ирландской) в Киеве, а не блаженной Софии, продвигаемой византийцами.

В общем, что получается, князь Владимир, которого беспокоила судьба Древнерусского государства, попытался создать новую идеологию единства русского государства, попытавшись реконструировать язычество, за двадцать лет до принятия христианства. Ничего не получилось, тогда он, так же, как и другие князья в Скандинавии, решил принять христианство, но не в византийской форме, а в форме ирландских миссионеров, которые уже фактически были в Киеве, даже имели свою, десятинную церковь.

А здесь получается интересный вопрос – откуда появились ирландские миссионеры на Руси?

В книге «Падение Перуна» А.Г. Зимин, пишет, что они появились из Моравии (область Чехии), с которой были интенсивные контакты в то время.

Однако, были и альтернативные пути проникновения в древнерусскую Русь, причем с Подвинья, куда уже прибыли к тому времени путешественники из Англии, в лице Оттара.

Формат статьи для интернет-издания не позволяет привести огромную аргументацию данной гипотезы. Но вполне понятно, что они вполне могли прийти в Киев с берегов Двины. К тому же ряд письменных источников европейских летописей, показывает маршруты движения посланцев с Европы через Подвинье в Киев.

В заключении, хочу добавить, что значимые для Подвинья монастыри – Михаило – Архангельский и Николо – Карельский монастырь имеют более раннюю историю возникновения, чем им предписывается.

Если сравнить их историю возникновения с Антониево-сийским монастырем, где точно известен факт кто его основал, то в этих монастырях нет упоминаются в рукописях основателя (Николо-Карельский монастырь, упоминание основателя Евфимия, не выдерживает критики).

Поэтому, русские последователи христианства, скорее всего приняли уже готовые монастыри от ирландских миссионеров 9 века, которые уцелели на земле Подвинья, после низвержения Биармии.

Михаил Скоморохов.