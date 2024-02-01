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Кому война...

В стране – новый «процесс военных».

Совсем не тот, что был в конце тридцатых прошлого века. Тогда сажали (или расстреливали) по политическим мотивам. Сейчас – чистая экономика. Точнее, её коррупционная составляющая.

Вот список высокопоставленных военных, попавшихся, что называется, с поличным. Население России в шоке (коллективный Запад глумливо посмеивается):

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов — снят с должности;

 Замминистра обороны Тимур Иванов (стройка) — арестован;

 Замминистра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко (аппарат МО) — снят с должности;

 Замминистра обороны Татьяна Шевцова (финансовое обеспечение) — снята с должности;

 Замминистра обороны генерал армии запаса Николай Панков (статс-секретарь) — снят с должности;

 Замминистра обороны генерал армии Павел Попов (инновационные исследования) — снят с должности;

 Бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков (материально-техническое обеспечение) — арестован;

 Начальник главного управления кадров генерал-лейтенант Юрий Кузнецов — арестован;

 Начальник главного управления связи генерал-лейтенант Вадим Шамарин — арестован;

Начальник управления департамента по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий — арестован;

 Пресс-секретарь Минобороны Россияна Марковская — снята с должности;

 Помощник Министра обороны генерал-лейтенант Александр Бураченок — снят с должности;

 Генеральный директор Военно-строительной компании Андрей Белков — арестован;

 Директор Департамента имущественных отношений Михаил Сапунов — снят с должности;

 Генеральный директор «Военторга» Владимир Павлов — арестован;

 Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов — арестован;

 Заместитель начальника Главного управления инновационного развития генерал-майор Владимир Шестеров — арестован.

В других вариантах этого скорбного списке на первом месте стоит экс-министр обороны Шойгу, потерявший должность (но не звание генерала армии). Мы исключили его, ибо по мнению наблюдателей Сергей Кужугетович может быть непричастным к шалостям своих подчинённых. Глава военного ведомства занимается политикой и стратегией… следить за всеми в таком хозяйстве – никаких зорких глаз не хватит.

Что воровали? Да всё! Вот, на наш взгляд, самый характерный пример военной коррупции, оценивающейся в своей общей массе в 11 трлн рублей. А тут на одних несессерах…

- Соучастники, глава «Военторга» Владимир Павлов и глава «Военторг-Ритейла» Тимур Исаков, оформили контракты на поставку армейских несессеров, общая сумма которых составила 625 млн рублей. С декабря 2019 по декабрь 2022 года они скупили сумки для военных через подконтрольные им организации, которыми владел 41-летний уроженец Северной Осетии (имя предпринимателя не публикуется). С помощью «обмана представителей Минобороны и Федерального казначейства» несессеры были перепроданы государству. По данным МВД, фигуранты завысили цену более чем на 400 млн рублей.

И сразу возникает вопрос – кто придумал пропускать целевые поставки через эти хорошо «впитывающие» прокладки, как «военторги»? Хороший повод для размышления военным следователям, тут и изначально честный человек может поддастся искушению.

Впрочем, те, кто в теме, совсем не удивлены происходящим. Вот комментарий от военного эксперта Михаила Онуфриенко:

- Коррупция — составная часть государственного механизма. Нет ничего удивительного в том, что „Военторг“ в разы завышал цены на продукцию.

То есть, казнокрадство неизбежно. Единственный вариант – вовремя пресекать и зачищать особо зарвавшихся.

И здесь ключевое слово «вовремя». Посмотрим досье одного из самых крупных военных коррупционеров, заместителя министра обороны, Героя России (за какой подвиг?!), генерала армии Дмитрия Булгакова. Он обвиняется в получении откатов от коммерческих структур, интересы которых лоббировал при заключении контрактов с Минобороны РФ, и поставках низкокалорийного питания в зону проведения СВО (мясо говядины подменялось курятиной, объёмы поставок трудно представить).

Так вот, в активах у военного были - две квартиры в Москве общей площадью 182 кв.м и несколько участков в Чеховском (15 соток) и Наро-Фоминском (12 соток) районах. На жену генерала записан участок (25 соток) с огромным домом (621,8 кв.м) в деревне Бузланово в Красногорском районе Подмосковья. Вся недвижимость задекларирована. И это не зарытые в сундуке по дубом золото-бриллианты.

Даже не хочется гуглить оклады российских генералов вместе с «боевыми» и «котловыми». Любому здравомыслящему человеку ясно – такие хоромы на зарплату госслужащего не приобретаются, только с лукавых доходов.

И что было вовремя не пресечь мздоимство? «Собирали достаточную доказательную базу», такая формулировка, помнится, стояла в комментарии следователей к делу архангельского депутата Пеункова, где речь шла о заказных убийствах. Собирали-собирали… а бойцы, тем временем, не получали положенного довольствия, миллионы-миллиарды из бюджета уходили не туда.

И это, не говоря, о репутационных потерях. В недружественных нам СМИ вовсю уже муссируется версия, что прохладное отношение к коррупции является некоей компенсацией части российской элиты за потери, связанные с западными санкциями.

Даже самому читать противно…

(на фото: Дмитрий Булгаков еще при погонах)

Леонид Черток 

06 август 13:23 | : Горячая тема / За кулисами политики

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