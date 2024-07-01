Группа Аквилон первой в регионе расселила деревянные дома в рамках программы КРТ

Комплексное развитие территорий (КРТ) – один из механизмов жилищного строительства, призванный ускорить процесс переселения людей из аварийных домов. В рамках реализации КРТ в Северодвинске определено четыре территории, на одной из них – в квартале №102 – уже началось строительство нового жилого комплекса.

Напомним, что Группа Аквилон в 2022 году первой в регионе выиграла аукцион на комплексное развитие территории. Речь идет о квартале 102 в Северодвинске. Он находится в «старом» городе и ограничен улицами Тургенева – Чехова – Гайдара и Трудовым переулком. На общих собраниях жители домов, расположенных в квартале, проголосовали за его включение в программу комплексного развития.

В течение года после заключения договора с муниципалитетом застройщик за свой счёт расселил пять деревянных двухэтажных домов площадью 1618 квадратных метров – 40 квартир. Всё прошло без социального напряжения: люди остались довольны расселением. Муниципалитету переданы квартиры, которые предоставлены нанимателям, а собственники получили достойную денежную компенсацию и приобрели новое жильё.

- Мы жили в доме на Чехова, 6. На 88% он был аварийным – в ужасном состоянии. Наша квартира находилась на втором этаже, а на первом никто не жил: там даже полов не было! Трубы замерзали, из-за чего нам часто приходилось вызвать аварийную службу, – рассказала жительница дома в квартале 102 Людмила Коковина. – Когда дом признали аварийным, мы начали ждать расселения, но оно было запланировано только на 2030 год. Поэтому очень обрадовались, когда узнали, что появился застройщик, и мы получим новое жильё раньше.

Как отмечает Людмила, переговоры с застройщиком прошли хорошо – на дружеской, доверительной волне. Её семья выбрала компенсацию, которой хватило на покупку новой двухкомнатной квартиры в том же районе.

- Размер компенсации нас устроил. Кроме того, нам было важно остаться именно в этом районе: здесь есть детский сад, школа, где учится ребёнок, больница, магазины и аптеки. Словом, всё, что нужно для жизни. Мы приобрели квартиру в кирпичном доме практически напротив. И теперь живём в человеческих условиях, - сказала Людмила Коковина.

На земельном участке площадью 1,62 га Группа Аквилон ведет строительство 5-этажного жилого комплекса «Аквилон SEVER». Сам дом займет только 32% территории участка, остальное отводится под комплексное благоустройство. Будет создан закрытый двор с детской, спортивной площадками, зонами отдыха, озеленение. Для самых маленьких жильцов на первом этаже располагается детский клуб «Аквилон KIDS», который передается в собственность жильцов. Предусмотрен подземный паркинг с доступом на лифте и более 160-ти парковочных мест на открытой автостоянке.

Участок обеспечен необходимыми мощностями и инженерными сетями для подключения к тепло-, электро-, водоснабжению и канализации. Территория обладает развитой социальной инфраструктурой, в шаговой доступности находятся три детских сада: №27 «Сказка», №49 «Белоснежка», №62 «Родничок». В 100 метрах расположена средняя школа №16, в пешеходной доступности – средняя школа №12. Рядом детская поликлиника №1 и Северодвинская городская больница №1. В шаговой доступности - стадион «Север» со спортивными площадками, ледовой ареной и футбольным полем.

С рабочим визитом на объекте побывал заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин. Как рассказал инженер проекта Виктор Рубцов, в настоящее время разработка котлована выполнена на 75%, погружение свай фундамента – на 50%. Работы ведутся по графику, сдать ЖК в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Как отметил руководитель инфраструктурного блока регионального правительства, квартал №102 – это первый в регионе опыт расселения жителей аварийных домов с помощью механизма КРТ, который показывает возможность эффективной кооперации государства и бизнеса.

– Комплексное развитие территорий – это реальный механизм расселения аварийного жилья без привлечения средств федерального и областного бюджета. Сейчас в работе находятся 29 проектов, по 17 из них уже подписаны контракты с подрядчиками строительства. По подписанным на сегодняшний день обязательствам со стороны застройщиков будет расселено 100 тысяч квадратных метров жилплощади, расположенной в деревянных ветхих и аварийных домах, – рассказал Дмитрий Рожин.

Зампред также отметил, что использование принципов КРТ позволяет не только достигать поставленных целей в рамках президентского национального проекта «Жилье и городская среда», но и обновлять города Поморья, придавать им новый облик, создавать новые точки притяжения.

В Северодвинске Группа Аквилон реализует еще два проекта КРТ. В квартале 007 помимо расселения 6 домов застройщик за свой счет благоустроит пешеходную рекреационную зону по периметру квартала. А на территории квартала 005 кроме расселения 3 аварийных домов, часть освобожденного участка зарезервирована для строительства детского сада на 160 мест, а другая будет благоустроена за счет инвестора и безвозмездно передана в муниципальную собственность. В настоящее время на данных территориях ведется активная работа по расселению деревянных домов.