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«Я перевозил 500 тонн тротила». Серьезный разговор с Денисом Шевелой

После публикации материала «Что не так с Шевелой» в редакцию поступило несколько звонков от серьёзных (в правовом смысле) людей. Без наездов, но с предложением лично пообщаться с героем статьи – «возможно, ваша встреча многое прояснит». 

Что ж, такое на практике было неоднократно. Глава администрации Котласа, не чинясь, принял приглашение и позвонил в первый же свой приезд в Архангельск.

И вот сидит напротив. Уверенный в себе, улыбается.

- Денис Дмитриевич, меня удивило, когда наш общий знакомый в разговоре назвал вас «нарьянмарским парнем». Получается, публикуемая биография не полная, в ней всё начинается с учёбы в ПГУ. 

- Да, я родился в Ненецком округе.

- Суровый край. И воспоминания о заполярном детстве такие же суровые?

- Приятные, романтические. Много воспоминаний, как с дедушкой и бабушкой ходил в лес – грибы, рыбалка, пикники у костра. Когда подрос – отец стал брать в рейсы, он у меня капитан небольшого речного судна. Я даже сам вахту стоял, представляете. Ходили по Печоре до Коми, иногда выходили в море. Однажды перевозили 500 тонн тротила для взрывных работ, и я хорошо представлял, чем это может кончиться при особых обстоятельствах. Экстрим, с тех пор люблю испытывать себя – гоняю на мотоцикле, не откажусь прыгнуть с парашюта, есть и такой опыт.

Ну, к мотоциклам мы ещё вернёмся. Пока же удивляюсь, что сын капитана не пошёл по стопам отца. Собеседник разводит руками – он бы и хотел, но возрастом попал на конец 90-х, время экономической нестабильности. Поэтому выбрал дело, которое будет кормить – юриспруденцию. За этим и приехал в Архангельск на юрфак ПГУ.

- Следователем хотели стать?

- Изучал уголовное право. Но жизнь внесла коррективы. Дело в том, что я на втором курсе женился, на третьем – родился первый ребёнок. Надо было обеспечивать семью без отрыва от учёбы, поэтому выбрал почти свободную профессию – риелтор. И через неё попал на работу в Росреестр, мой первый опыт работы на госслужбе.

Правда, море ещё раз дало о себе знать. Ну как море… некоторое время поработал представителем судоходной компании, занимающейся нефте-рудо перевозками. Тогда Шевела впервые и побывал в Котласе, в крупном транспортном узле. Он тогда ещё не знал, как жизнь повернётся… 

Но раньше было строительство нового здания ВЗФИ (о чем мой визави рассказывает с гордостью) и только потом приход в администрацию области в департамент по связям с общественностью. Это информация к тому, что «всю жизнь бумажки перекладывал».

Переходим к главной теме встречи – как Шевела в мэры попал.

А всё началось с работы в департаменте внутренней политики.

- Я как раз попал на этап укрупнения МО, когда районы переводили в округа. Ездил на сессии, объяснял депутатам на местах смысл и полезность такого преобразования. Не до всех доходило. Как раз отменили прямые выборы глав, обстановка была нервная.

- То есть, глубинка была за прямые выборы… может, стоило их вернуть?

- В противовес я могу привести пример Донского в Архангельске, хрестоматийный, но очень показательный. Вам ли не знать, какие механизмы включаются на прямых выборах, когда высокие ставки. Перечислять не вижу смысла, все и так знают. Или сегодняшний пример Урдомы, где буквально топят муниципалитет. Там председателем Совета депутатов Кравец, поднявшийся на волне экологического протеста, который до сих пор не может соскочить с протестной темы (а ещё матерится по телефону как фельдфебель – добавил автор от себя). Да, я согласен с известной сентенцией, что лучше демократии, при всех нюансах, ничего человечество не придумало. Но процесс вертикализации в реалиях сегодняшнего времени не остановить… да и не нужно.

- Но ведь недовольство властью существует, вами, например.

- Давайте смотреть на вещи реально. Недовольство властью точечное, если бы было что-то серьёзное, народ вышел на улицу, а не сидел на диване с ноутбуком на коленях. И это недовольство я могу понять – человек хочет, чтобы его проблема решалась здесь и сейчас. Если этого не происходит, ты, как глава муниципалитета, плохой, не все готовы принимать аргументы, хотя многое решается, но не так быстро. Невозможно всё сделать сразу и для всех.

- К тому же вам досталось то ещё «наследство» от предшественницы…

- Да, Котлас был в состоянии невроза ещё с Бральнина. Но… вот приезжает человек в наш город. И что он видит? Зелёный город, приемлемое, пусть не идеальное, состояние дорог, если сравнивать с другими муниципалитетами, трава подстрижена. Но обязательно появятся те, кто найдёт клочок неподстриженной и раздует это в систему.

- А вы за какую систему?

- Я – за комплексное развитие территории (КРТ) со всеми сослагательными. Постоянно встречаюсь с застройщиками, с подрядчиками дорожных работ, планируем, исходя из реальных возможностей. А они таковы – в бюджете города три млрд, из которых два – в виде дотаций. Но этого не понимают даже некоторые чиновники, которые в докладных записках пытаются сравнивать Котлас с более успешными в финансовом плане городами региона.

- Кадровая проблема есть?

- Она есть у всех и везде. Я не устраивал кадровой революции, хотя подсказывали, даю людям время на адаптацию к своему стилю работы. Но время подходит к моменту принятия серьёзных решений. Мы все должны идти к одной цели.

- И какова же ваша стратегия в КРТ?

- Получить максимально от возможностей Котласа как крупного транспортного узла. Мы же точка, откуда несложно добраться минимум до пяти мест, пользующихся популярностью у туристов, в тот же Сольвычегодск и Великий Устюг. Соответственно, развивать туристическую инфраструктуру. Но не замахиваюсь на строительство «Хилтона», таких инвесторов вряд ли найдёшь, улучшать уже существующее, о чём говорю с местными отельерами. Вот поставили в «Сапфире» новую современную кофемашину… небольшой, но прогресс.

Ещё Шевела рассказал о своей потаённой мечте превратить Котлас в большой… яблоневый сад, эти деревья хорошо приживаются на местной почве. Уже ездил за опытом в Беларусь, сейчас работает над планом посадок.

- И, конечно, сохранить все активы города… странно предположить, что моими предшественниками делалось только плохое.

Тут я рассказываю про то, что главе Котласа ставят в вину чрезмерное увлечение мотоспортом… в ущерб остальному. Шевела пожимает плечами:

- Я действительно люблю мотоцикл. С местными байкерами встречался, мы быстро вычисляем друг друга. Может быть, пару раз и проехал, но без фанатизма. Мои байкерские связи здесь, в Архангельске и Северодвинске.

Где мотоциклы, там и дороги, хорошее покрытие нужно двухколёсным больше, чем четырёхколесным. Так как с дорогами в Котласе, спрашиваю. И слышу ответ:

- Из городского бюджета на дороги выделяется 55 млн в год. А нужно – 100 минимум. В этом году выходим на сумму в 85 млн, часть пойдёт на закупку дорожной техники.

- Насколько я знаю, здесь дело не только в деньгах, к ним нужны умелые руки подрядчика работ и его честность по умолчанию.

- Смотрите, котласскими дорогами занимаются две организации – котласское ДРСУ и котласский АБЗ, первая государственная, вторая коммерческая. И есть 44-й закон, обязательный к исполнению. Я прямо сказал руководству обоих интересантов – разбирайтесь между собой, меня интересует только качество исполнения. При мне, по крайней мере, ни один результат конкурса не был обжалован. Больше серьёзных игроков на этом поле не видно. И объективно вряд ли они появятся.

Под конец встречи я задал вопрос, который формально стал её поводом – причина шума в котласском горсовете с бросанием партбилетов на стол, в чём якобы виновен глава города. Ответ главы был максимально корректен, без акцента на персоналии:

- Проблема нашего горсовета в том, что там хромает внутрифракционная дисциплина… да что там хромает, просто не работает. И это опять к вопросу вертикализации власти. Слухи о том, что у меня, якобы, какие-то разногласия с руководством КЦБК, ничтожны – мы всегда на связи (что автору подтвердили собственные источники в Коряжме). Что касается причин раздутого информационного шума… есть люди, заинтересованные в приватизации крупного доходного предприятия, что началось ещё при Бральнине. Повторюсь – я сделаю всё, чтобы сохранить активы города. Значит, уже противник.

- А вы в Котласе в командировке? По внутренним ощущениям?

- Я живу в Котласе, уже переехал. В командировке я в Архангельске… или в краткосрочном отпуске.

Шевела уехал от меня, кажется, не на мотоцикле. По крайней мере, шлема в его руках я не заметил.

Беседовал Леонид Черток  


01 июль 10:30 | : Горячая тема / Политика

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